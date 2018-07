Fluggäste können vorerst nicht mit mehr Beinfreiheit rechnen. Eine Studie habe ergeben, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen zu engen Sitzreihen im Flugzeug und der Gefahr von Thrombose gebe, sagte ein Sprecher der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA). Nur für den Fall, dass die Studie einen Zusammenhang hätte feststellen können, hätte die Behörde die Zulassungskriterien ändern und einen Mindestabstand festlegen können.

Wegen der Ergebnisse bleibt es bei einzig der Voraussetzung, dass es möglich sein muss, die Maschine binnen 90 Sekunden zu evakuieren. Wie groß dabei der Abstand zwischen den Sitzen ist, regeln die Fluggesellschaften selbst.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete und Tourismusexpertin Rita Pawelsk hatte zuvor eine einheitliche Regelung für den Sitzabstand in Flugzeugen gefordert: "Ärzte und Vielflieger warnen vor allem vor Thrombose, weil bei fast allen Airlines die Sitzabstände immer enger werden."

Ohne wissenschaftliche Belege wird die EASA die geltende Bauverordnung allerdings nach eigenen Angaben nicht ändern. "Wir sind aber offen für neue Erkenntnisse und hätten auch die Möglichkeit, das in Zukunft zu regulieren", sagte der Sprecher. Zudem würden die Passagiere größer und schwerer, was ohnehin in absehbarer Zeit eine neue Regulierung erforderlich machen könnte, da dies auch die Zeit für eine Evakuierung beeinflusse.