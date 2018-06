Inhalt Seite 1 — Gleich gibt's was auf die Ohren! Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Es gibt Momente im Leben mit Kind, da macht man eine Art rückwärtsgewandten Kniefall gegenüber den eigenen Eltern. Auf unserer letzten Familienreise, die einige Autofahrten über die langen Highways von Kanada beinhaltete, hatte ich diese Kniefall-Momente gleich in Serie: jedes Mal nämlich, wenn ich meinen Zeigefinger auf den Repeat-Knopf unseres Autoradios legte.

"Noch mal", juchzte unser zweijähriger Sohn von hinten in seinem Kindersitz. Mein Mann und ich lachten, etwas benebelt von diesem echt guten Roadmovie-Gefühl, das sich gerade in uns breit machte. Unser Lachen fiel schon schwächer aus, als aus den Lautsprechern zum 13. Mal in Folge der Kinderchor Wenn sich die Igel küssen trällerte.

Bei der 20. Wiederholung verebbte unser Lachen ganz, beim 28. Mal verdrehten wir die Augen. Als ich zum 32. Mal hörte, dass Igel beim Küssen "ganz, ganz fein behutsam sein" müssen, da hätte ich mich vor meiner Mutter auch gleich ganz auf den Boden werfen können. Nur, um sie um Verzeihung zu bitten.

Inka Schmeling Inka Schmeling schreibt als freie Journalistin in Hamburg. Ihr Buch Abenteuer Elternzeit. Ein Ratgeber über das Reisen mit Baby und Kleinkind ist bei Beltz erschienen. Auf ihrer Website Nepomuks Reisen (www.nepomuksreisen.de) können Eltern sich über ihre Reise-Erfahrungen austauschen und finden Tipps für den Urlaub.

Meine Mutter erzählt nämlich heute noch davon, wie wir bei einer Reise durch Finnland im Auto ohne Pause Schlumpflieder gehört und dann auch noch mitgesungen haben. Mittlerweile lacht sie wenigstens wieder, wenn sie davon erzählt. Dabei sind Igel gegenüber Schlümpfen in Sachen Quietschigkeit noch recht harmlos.

Kinderchöre und Schellenkränze könnten eine Art Trainingsprogramm für die zukünftigen Debatten um Video-Ballerspiele sein: Wie streng bin ich in der Disziplin "elterliche Zensur"? Oder ein Härtetest für die innere Balance: Wie oft kann ich auf den Repeat-Knopf drücken, bis jedes Urlaubsgefühl verflogen ist? Auf jeden Fall führen die Reste an musikalischem Selbstwertgefühl, die nach all dem handelsüblichen Gedudel und Gefiedel namens "Kindermusik" noch übrig sind, zu regelrechten Tipp-Tauschbörsen unter Eltern.

In den CD-Wechsler unseres Autos passen genau fünf CDs. Mehr Spielraum ist da nicht; das Ding ist gut versteckt in der Innenwand des Kofferraums. Was wir vor der Fahrt an Musik in den Wechsler reinschieben, das bleibt drin – über Stunden, bei unserer Wechselfaulheit sogar eher über Monate. Diese Auswahl hier haben wir uns also wirklich ganz genau überlegt:

Nackidei meets Vogelhochzeit

Vielleicht ist es Gewohnheit: Rolf Zuckowski kam in meiner eigenen Kindheit immerhin gleich nach den Schlümpfen; damals natürlich noch im Kassettenformat. Heute grölt mein Sohn mit, am liebsten: Nackidei aus dem Album Was Spaß macht ... . Weil mein Mann und ich aber derzeit Rolfs Vogelhochzeit am besten vertragen, habe ich eine Kompromiss-CD gebrannt: Erst Nackidei , dann Vogelhochzeit . Klappt super, bis auf eine kleine Nebenwirkung: Wenn mein Sohn etwas möchte, ruft er in letzter Zeit des Öfteren nicht mehr "Mamaaaa!", sondern "Komm her, du süße kleine Sau!".

Tiger aus Turkmenistan

Noch so ein Klassiker: Fredrik Vahle. Für Fans wurde Anfang des Jahres Fredrik Vahles Schatzkiste mit 75 Liedern veröffentlicht; die würde allerdings mit ihren drei CDs unsere Möglichkeiten im Auto sprengen. Und ehrlich gestanden: Da ist für unseren Geschmack dann auch etwas viel Liedermacher-Ton mit achtziger Jahre Politik. Im Urlaub mögen wir es etwas fröhlicher. Zum Beispiel so: Die CD T iger Oma Samurai hat Vahle mit vier Musikern aus Turkmenistan aufgenommen. Schmissiger Fernweh-Sound!