Gordon Hempton ist akustischer Ökologe. Für seine Aufnahmen reist er um die Welt, auf der Suche nach unberührten Landschaften und unverfälschten Geräuschen, die so noch niemand gehört hat. Für ZEIT ONLINE schreibt, fotografiert und vertont er die Kolumne "Das Ohr zur Welt", die alle 14 Tage erscheint. Dies ist die dritte Folge.



Wir leben in einer solarbetriebenen Jukebox. Je mehr Sonnenlicht auf die Erdoberfläche fällt, desto lauter spielt die Musik – vorausgesetzt, es sind Pflanzen da. Es ist wirklich so einfach.

Hören Sie sich folgende Aufnahmen von vier Gegenden auf unserem Planeten an, die unterschiedlich viel Sonnenenergie abbekommen:

Erst den Amazonas am Äquator mit maximalem Sonnenlicht.

Als nächstes Belize in Zentralamerika mit weniger Sonnenenergie.

Dann den Bundesstaat Georgia in den USA (hier wird es offensichtlich).

Und zuletzt meine Heimat, den US-Bundesstaat Washington – ein ganz schöner Unterschied in Lautstärke und Vielfalt zum Amazonas.

Die Blätter der Pflanzen sind nämlich Sonnenkollektoren, die die Sonnenenergie einfangen und als Trichter in das bioakustische System leiten.

Die Tatsache, dass Sonnenlicht sich in Lautstärke übersetzen lässt, erklärt, warum unsere Erde so schrecklich vom Lärm verschmutzt ist – fossile Brennstoffe waren einst Sonnenlicht.

Schauen Sie sich diese Nachtaufnahme der Erde an. Die lauten Orte sind eindeutig zu erkennen. Genau wie die besten Reiseziele, um all dem Lärm zu entfliehen. Lichtverschmutzung ist der fiese kleine Bruder der Lärmverschmutzung. Machen Sie einen großen Bogen um die hell erleuchteten Gegenden, wenn Sie Ihre nächste Hör-Reise in die Natur planen.

Mein Sohn und ich haben gerade zwei Tickets für das tollste Konzert aller Zeiten bekommen – den brasilianischen Regenwald im Amazonasgebiet bei Manaus. Meine letzten Aufnahmen dort liegen zwanzig Jahre zurück. Oogie (das war das Erste was er sagte, nachdem er auf die Welt gekommen ist – jetzt ist es sein Spitzname) war damals vier Jahre alt und blieb zu Hause.