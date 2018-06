Inhalt Seite 1 — Die Hauptstadt der Pferde Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Carlos Relvas war ein Mann vieler Talente: Einer der bedeutendsten Fotografen seiner Zeit, ein origineller Erfinder, aber auch ein famoser Stierkämpfer. Als Familienvater bewies er ebenfalls Begabung: Sein Sohn José rief vor genau hundert Jahren in Lissabon die Republik aus. Außerdem war Relvas, wie es sich für einen guten Bürger Golegãs gehört, Pferdezüchter, Pferdetrainer und Pferdenarr.

Seine Villa dürfte eines der ungewöhnlichsten Häuser Portugals sein – eine Kreuzung aus Tempel, Treibhaus und Theater. Ein Haus wie aus einem Roman von Jules Verne, im nostalgischen Futurismus der Belle Epoque, ein Traum aus Eisen, Glas und Tropenholz. Der eigenwillige Baustil verdankt sich dem Umstand, dass er es konsequent als Ateliergebäude anlegte, als eine Heimstatt der Fotografie. So dass über dem Erdgeschoss ein gotisch hohes, vollverglastes Studio thront. Mit Paravents und Sonnensegeln konnte Relvas dort jede gewünschte Atmosphäre für Porträtaufnahmen zaubern.

Die Menschen stiegen über eine Wendeltreppe empor in dieses Reich des Lichts, für seine liebsten Studiogäste aber, die Pferde nämlich, ließ er eigens eine Rampe anlegen. Er starb, wie er gelebt hatte, stilecht und authentisch – an den Folgen eines Reitunfalls.

Eingebettet in einen romantischen Garten, zählt das schmucke Museum heute zu den Attraktionen von Golegã. Das beschauliche, mit Storchennestern garnierte Landstädtchen liegt im Tal des Tejo, etwa achtzig Kilometer nordöstlich der Hauptstadt. Wobei es selbst einen nicht minder kapitalen Titel beansprucht: den der Pferdehauptstadt Portugals.

Etliche wichtige Züchter residieren in der näheren Umgebung, dazu einige größere Gestüte. Mit dem Informationszentrum Equuspolis wurde kürzlich eine weitere attraktive Anlaufstelle geschaffen. Vor allem aber ist Golegã alljährlich im November Schauplatz der Feira Nacional do Cavalo. Zu dieser Pferdemesse rund um den Martinstag – halb Jahrmarkt und halb Zuchtschau – strömen Lusitano-Liebhaber aus ganz Portugal, aus Spanien, Deutschland, England und Brasilien herbei. Was Fatima für die Katholiken, ist Golegã für die Pferdeleute: die Pilgerstätte mit dem höchsten Prestige. Ein Pferd, das sich dort bewährt hat, steigt automatisch im Preis. Denn wenn es diese Rosskur überstanden hat, so die landläufige Argumentation, lässt es sich von nichts mehr aus der Ruhe bringen.

Tatsächlich ist die Unerschütterlichkeit und Toleranz der Lusitanos legendär. Und tatsächlich können sie die in Golegã nur allzu gut gebrauchen.

Rund 3000 Pferde rücken jedes Mal an – fast so viele, wie das Städtchen Einwohner zählt. Die Straßen hallen wider vom Klacken der Hufe auf dem Kopfsteinpflaster, die Transporter rangieren in chaotischer Choreographie durch die Gassen und auf jeder verfügbaren Fläche im weiten Umkreis grasen Lusitanos.