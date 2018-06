Wegen der wiederholten Haiangriffe ist das Schwimmen im Meer vor der Küste von Scharm el Scheich in Ägypten für die nächsten drei Tage verboten. Das Schwimmen und Tauchen in geschützten Gebieten wie den Nationalparks Ras Mohammed und Nabq bleibe aber erlaubt, teilte der ägyptische Tourismusminister Mohamed Zoheir Garranah in Frankfurt mit. Nach Angaben örtlicher Vertreter dürfen derzeit nur professionelle Taucher ins Wasser. Die Angriffe hatten sich gegen Badende, nicht jedoch gegen Taucher gerichtet.

Am Sonntag war eine 70-jährige deutsche Touristin beim Schnorcheln im Roten Meer von einem Hai angegriffen und getötet worden. Zuvor wurden bereits drei russische Touristen schwer verletzt.

Ein ausländisches Expertenteam versucht aktuell die Ursache der Angriffe zu ermitteln. Eine derartige Häufung von Attacken ist ungewöhnlich , Angriffe mit tödlichem Ausgang sind selten. Richard Peirce, Präsident des britischen Shark Trust , sagte, alles deute darauf hin, dass der Angreifer ein Hochsee-Weißflossenhai war. Diese Art finde man sehr selten in der Nähe von Badeorten. Mohammed Salem von der Organisation zur Erhaltung des Süd-Sinai sagte, eine illegale Fütterung sei "die wahrscheinlichste Erklärung" für die Vorfälle. Die Angriffe hätten alle am Nachmittag stattgefunden, was darauf hindeute, dass die Haie normalerweise zu dieser Tageszeit gefüttert wurden. Nach den ersten Angriffen waren bereits zwei Haie vor der Küste gefangen worden.