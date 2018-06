Millionen Pendler wollten zur Arbeit, doch auf den Straßen verschärfen Schnee und Eis die Lage immer mehr. Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland Nordrhein-Westfalen schickte in der Nacht alle Lkw ab 7,5 Tonnen von den Autobahnen. Damit stand die Berufskraftfahrt zum Wochenanfang nahezu still.

Das schneebedingte Fahrverbot in dem an Verkehrsknoten reichen Land gelte auch für einige Bundesstraßen, sagte ein Polizeisprecher. Die meisten Fahrer hätten für die Nacht Rastplätze angesteuert und harrten nun der Dinge. Nur äußerst selten hätten Kraftfahrer versucht, über Landstraßen weiterzukommen. Einige wenige Laster rutschten in die Leitplanken, weil sie trotz Verbots weiter gefahren waren. "Die Lage ist relativ entspannt", hieß es.

Für Köln, Aachen und Düsseldorf hatte der Deutsche Wetterdienst am Sonntagabend Schneedecken jenseits der 20-Zentimeter-Marke vorhergesagt. Auch für die Mittelgebirge warnten Meteorologen vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen. Besonders im Norden bleibe es zunächst eisig kalt, weiter Richtung Süden sei aber auch Tauwetter möglich, hieß es. Neuer Schnee könne im Laufe des Vormittags besonders in Brandenburg und Sachsen den Verkehr erneut behindern.

Wann die Räumdienste in NRW wieder für freie Fahrt sorgen könnten, sei noch nicht absehbar, hieß von der Polizei. Warten mussten auch alle Lkw-Fahrer, die mit einem Gefährt von mehr als 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht nach Luxemburg oder Frankreich wollten. Nach Auskunft der Polizei Trier erließen die Nachbarländer ein ähnliches Autobahn-Fahrverbot wie in Nordrhein-Westfalen. Frankreich, Belgien und Luxemburg sperrten am Sonntag ihre an den Autobahnen liegenden Grenzen.

So wurden etwa auf der Autobahn 64 in Rheinland-Pfalz und auf der Autobahn 8 im Saarland die Lastwagen kurz vor der Grenze heruntergeleitet. Auch dort habe der Großteil der Fahrer Rastplätze angesteuert und sei nicht über Landstraßen weitergefahren.

Probleme hatte erneut auch die Deutsche Bahn im Regional- und Fernverkehr . Die meisten Zug-Verspätungen lagen am Morgen allerdings unter 30 Minuten. Noch am Sonntag hatte die Bahn wegen des Wetters und Überfüllung der Wagen von Zugreisen abgeraten und Reisende gebeten, ihre Pläne zu verschieben. In Berlin verkehrten viele S-Bahnen im einsetzenden Berufsverkehr wegen technischer Probleme mit weniger Waggons und nur im 20-Minuten-Takt. In der Bundeshauptstadt kam ein Mitarbeiter der S-Bahn beim Enteisen der Weichen ums Leben.

Angespannt blieb die Lage auch an den meisten Flughäfen: Frankfurt strich schon bis zum Morgen ein Fünftel der am Montag geplanten Flüge. Über Nacht hatten wieder Hunderte Passagiere in Feldbetten schlafen müssen – einige von ihnen zum dritten Mal in Folge. Auch in Berlin-Tegel war der Flugverkehr behindert, in Berlin-Schönefeld oder Düsseldorf entspannte sich die Lage jedoch, wie Sprecher sagten. In Frankreich campierten Tausende Reisende eine Nacht im Pariser Flughafen Charles de Gaulle sowie auf dem Bahnhof Saint-Lazare.

In Belgien starb ein Vater von fünf Kindern, als das Dach einer Scheune unter der Last des Schnees nachgab und einbrach. Sein Bruder konnte schwer verletzt geborgen werden. Im Nordosten Frankreichs waren 5000 Haushalte ohne Strom.

Die Meteorologen machen wenig Hoffnung auf Besserung: Auch in den kommenden Tagen soll es weiter kräftig schneien, von Süden rückt aber mildere Luft heran. Die wärmere Front werde voraussichtlich in der Nacht zum Donnerstag Flensburg erreichen. Der Schnee könne zunehmend in Regen übergehen und auf den frostigen Straßen gefrieren.