Seit Tagen schneit es in Europa stark, was den Verkehr mehr als sonst zu dieser Jahreszeit behindert. Besonders betroffen sind die Flughäfen, die Start- und Landebahnen ständig räumen müssen. Zudem vereisen die Flugzeuge, was zusätzlichen Aufwand für die Betreiber bedeutet. Der Frankfurter Flughafen strich von den 1325 für den Tag geplanten Starts und Landungen bis zum Vormittag mehr als 300 Flüge, wie der Betreiber mitteilte. Das ist ein gutes Fünftel.

Die Nacht zum Montag verbrachten zwischen 200 und 300 gestrandete Fluggäste auf den etwa 1000 aufgestellten Feldbetten. Einige Passagiere übernachteten so schon ihre dritte Nacht in Folge.

Hamburg strich alle Lufthansa-Flüge nach Frankfurt. Der bereits am Samstag gestartete Sonderflugplan der Flugline soll auch am Montag in Kraft bleiben. "Der Grund dafür sind die Probleme an den anderen europäischen Airports, aber auch die Wetterbedingungen in Frankfurt", sagte eine Sprecherin. Die Gesellschaft streicht derzeit aber nur Flüge innerhalb Deutschlands und Europas. Langstreckenflüge sind weiter möglich.

Am Sonntag hatten sich Tausende Fluggäste in den beiden völlig überfüllten Terminals von Deutschlands größtem Airport gestaut, Augenzeugen schilderten teils chaotische Zustände. Die Reisenden mussten reichlich Wartezeit überbrücken. Die Betreiber sperrten Terminal 1A am Sonntag zeitweise wegen Überfüllung. Bis zum Abend waren 620 von 1340 Flügen gestrichen worden.

Besser war die Lage am Düsseldorfer Flughafen, wo bis zum Sonntagabend 70 Verbindungen ausgefallen waren. "Es ist hier recht entspannt", sagte eine Sprecherin am frühen Montagmorgen. Größere Ausfälle seien nicht absehbar. "Nur einzelne Flüge, die gestern nicht reingekommen waren, werden ausfallen"

Besonders schwer war am Wochenende Europas größter Passagierflughafen London-Heathrow betroffen, der vorübergehend komplett schloss, am Morgen aber wieder öffnete. Auch der Betrieb an den Flughäfen in Lüttich und Charleroi sowie in Luxemburg ruhte zeitweise. Ebenso sorgten auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle Schnee und Eis für Ausfälle und Verspätungen. Der Airport Orly nahe Paris war bis zum Morgen geschlossen.

Die Paris, London und Brüssel verbindenden Hochgeschwindigkeitszüge Eurostar und Thalys konnten nur mit reduzierter Geschwindigkeit fahren, so dass es am Morgen Verspätungen von bis zu einer knappen Stunde gab. In Belgien waren die Straßen am Morgen für schwere Lastwagen gesperrt.

Entspannung ist noch nicht in Sicht: Der Deutsche Wetterdienst sagte für die nächsten Tage weiteren, teils kräftigen Schneefall voraus aber – bei etwas milderen Temperaturen.