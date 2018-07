Der Urlaub für Tausende Tunesien-Urlauber endete verfrüht. Nach den politischen Unruhen in dem nordafrikanischen Land fürchteten mehrere Reiseveranstalter um die Sicherheit ihrer Urlauber – und begannen die etwa 5000 Touristen nach Deutschland zurück zu fliegen.

Außenminister Guido Westerwelle (FDP) geht davon aus, dass bis Ende des Wochenendes alle deutschen Touristen zurück in der Heimat sind. Wichtig sei, Kontakt mit dem Reiseveranstalter oder Reiseleiter vor Ort aufzunehmen, um "koordiniert, besonnen und abgestimmt" zu handeln. Urlauber sollten nicht auf eigene Faust die Rückreise antreten, sagte Westerwelle. Von Reisen nach Tunesien rate das Auswärtige Amt derzeit weiter ab.

Nachdem der Luftraum über dem Land am Mittelmeer zwischenzeitlich gesperrt worden war, sei dieser mittlerweile wieder geöffnet, sagte Thomas-Cook-Sprecher Mathias Brandes. "Wir werden im Laufe des Tages mehrere Sondermaschinen Richtung Tunesien in Gang setzen. Sie sollen unsere verbliebenen 1800 Urlauber zurück nach Deutschland bringen" (aktuelle Reiseinformationen von Thomas Cook).

Rewe-Touristik und Tui, die am Freitag zunächst keine Rückholaktionen gestartet hatten, entschieden ihre Reisenden doch heimzufliegen. "Die Lage ist für uns schwer einschätzbar", sagte Rewe-Touristik Sprecher Tobias Jüngert (aktuelle Reiseinformationen von Rewe-Touristik und Tui).



Die Sondermaschinen sollen am Samstag rund um die Touristenorte von den Flughäfen Djerba und Monastir starten, sagte der Thomas-Cook- Sprecher. Wo die Flugzeuge in Deutschland landen werden, war zunächst unklar.



Auch Rewe-Touristik will seine rund 2000 deutschen Reisenden mit Sondermaschinen zurückzuholen. Zunächst sollen am Samstag die Gäste von Monastir aus starten, am Sonntag dann von Djerba. Die Flüge sollen im Laufe des Tages in Berlin, München, Düsseldorf, Leipzig, Köln und Hannover ankommen. Rewe-Touristik verlängerte den Stopp weiterer Touristenflieger nach Tunesien um eine Woche bis zum 24. Januar.



Auch Tui will noch am Samstag mehrere Sondermaschinen mit ihren rund 1000 deutschen Touristen auf den Weg bringen, sagte Sprecher Mario Köpers. Der Flugplan stehe aber noch nicht genau fest.

Am späten Nachmittag sollten die ersten Maschinen in Hannover und Frankfurt landen. So wie Rewe-Touristik sagte auch Tui alle Flugreisen nach Tunesien bis zum 24. Januar ab.



Thomas Cook hatte am Freitag bereits mit vier Sondermaschinen rund 230 deutsche Touristen wieder nach Hause gebracht. "Wir konnten wegen der Ausgangssperre nicht alle Urlauber zum Flughafen bringen", sagte Brandes. Ursprünglich waren für Freitag sechs Sondermaschinen geplant.

"Über Nacht war es aber ruhig in den Hotels", sagte er. "Keiner unserer Gäste war direkt von den Unruhen betroffenen – zum Teil haben sie aber Dinge mitbekommen."

Nicht alle Touristen wollen ihren Urlaub in Tunesien abbrechen. "Es gibt in der Tat vereinzelt Gäste, die nicht zurückreisen möchten. Diesen Gästen machen wir deutlich, dass sie auf eigenes Risiko und eigene Kosten bleiben", sagte Tui-Chefreiseleiterin Ulla Buchert.