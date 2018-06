Wer die Gelbaugen-Pinguine sehen möchte, schließt sich am besten einer geführten Tour an. Mehrere Organisationen offerieren solche Ausflüge, zum Beispiel Elm Wildlife Tours (www.elmwildlifetours.co.nz/home/) oder Penguin Place (www.otago-peninsula.co.nz/penguinplace.html). Bitte nur ohne Blitzlicht fotografieren, da die Augen der Tiere empfindlich sind.

Keiner der kommerziellen Anbieter dürfte jedoch eine ähnlich beeindruckende Begegnung ermöglichen wie die Tour von David McKay. David nimmt nur kleine Gruppen mit an seinen Privatstrand, er kennt alle Tiere und verfügt über einen unerschöpflichen Pool an Wissen über die Pinguine. So nah und trotzdem auf verantwortungsvolle Weise kommt man den Vögeln sonst kaum. Buchungen sind nur für Gäste des Kaimata Retreat Lodge möglich, die mehrstündige Führung kostet 132 NZ$ pro Person.



Albatrosse, Delfine und Seelöwen sind von nahem zu beobachten bei einer Bootstour mit Monarch Wildlife Cruises (www.wildlife.co.nz), ab 46 NZ$



Das Royal Albatross Centre (www.albatross.org.nz/) am Taiaroa Head an der äußersten Spitze der Otago Peninsula ist nach eigener Auskunft die einzige Brutkolonie weltweit, die auf dem Festland liegt. Die (frei lebenden) Königsalbatrosse können hier bei der Aufzucht ihrer Jungen beobachtet werden. Angeschlossen ist ein Informationszentrum, das alles Wissenswerte über die Vögel mit bis zu drei Metern Flügelspannweite vermittelt.



Weitere Informationen: www.otago-peninsula.co.nz , www.dunedinnz.com