Millionen Bahnreisende mussten sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen: Im Tarifstreit mit den Bahnunternehmen waren zwischen 4.00 Uhr und 10.00 Uhr auch die Lokführer im Personenverkehr in den Streik getreten – und zwar "bundesweit und flächendeckend", wie es ein Sprecher der Lokführer-Gewerkschaft GDL sagte. Besonders betroffen waren Ostdeutschland und Knotenpunkte wie Frankfurt, Köln, München oder Berlin. Dort standen bei der S-Bahn fast alle Züge still.

"Wir haben im Güterverkehr teilweise 90 Prozent zum Stehen gebracht, im Personenverkehr über 80 Prozent. Die Wirkung ist enorm", sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Morgen bei einer Kundgebung in Mannheim. Nach Angaben der Bahn müssten sich ihre Kunden noch bis in den Abend auf Behinderungen einstellen, da die betroffenen Züge erst nach einigen Stunden wieder an den vorgesehenen Einsatzstellen zur Verfügung stünden.

Im Schienengüterverkehr hatte der Ausstand bereits am Vorabend um 20.00 Uhr begonnen. Bis zum Morgen seien rund 300 Güterzüge nicht gefahren und befänden sich im Rückstau, teilte die Bahn mit. Die Versorgung von Kraftwerken, Hochöfen und anderen zentralen Industrien werde dennoch gewährleist. Der stellvertretende GDL-Vorsitzende Norbert Quitter sagte, bei "weit über 600 Zügen" habe es Beeinträchtigungen oder Ausfälle gegeben.

Über weitere Maßnahmen, etwa zusätzliche Streiks in den kommenden Tagen, wollte sich die Gewerkschaft nicht äußern. "Das hängt ausschließlich von der Arbeitgeberseite ab", sagte Quitter. Weitere Arbeitskämpfe seien aber nicht ausgeschlossen. Weselsky zufolge werde seine Gewerkschaft nun eine Pause machen, "damit sich die Arbeitgeber besinnen können."

Bahn-Gewerkschaften Bahn-Gewerkschaften Im Schienenverkehr gibt es mehrere Gewerkschaften: die mitgliederstärkere EVG – im November 2010 durch Fusion der früheren Eisenbahngewerkschaften Transnet und GDBA gegründet – und die deutlich kleinere GDL, die die Lokführer vertritt. Deshalb werden im Bahnsektor verschiedene Tarifverträge ausgehandelt. DB und EVG/GDL Am 25. Januar einigten sich die bundeseigene Deutsche Bahn und die EVG auf höhere Einkommen. Der neue Tarifvertrag läuft bis zum 31. Dezember 2012 und sieht Einkommenserhöhungen von 1,8 und 2,0 Prozent in zwei Schritten vor. Hinzu kommen höhere Schichtzulagen und mehr Urlaubsgeld. Das gleiche Angebot lehnte die GDL für ihre Mitglieder dagegen ab und erklärte die Verhandlungen mit der DB am 31. Januar für gescheitert. Privatbahnen und EVG/GDL Die Deutsche Bahn hat inzwischen Wettbewerber auf der Schiene, vor allem im Nah- und Regionalverkehr. Darum verhandelten EVG und GDL getrennt voneinander auch mit der Gruppe der sechs größten Privatbahnen (G6): Abellio, Arriva, Benex, Hessische Landesbahn, Keolis und Veolia. Die EVG schloss mit den G6 und der Deutschen Bahn einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten im Regionalverkehr. Er ersetzt die unterschiedlichen Tarifverträge durch einen Mindeststandard. So soll ein Wettbewerb über Lohndumping verhindert werden. Allerdings darf die private Konkurrenz der DB ihren Mitarbeitern bis zu 6,25 Prozent weniger zahlen. Die GDL will sich diesem Rahmentarifvertrag nicht anschließen, sondern besteht auf einem eigenen Abschluss, über den sie seit August 2010 mit der DB, den G6 und den privaten Güterbahnen verhandelte. Dieser soll ein einheitliches Einkommensniveau für alle 26.000 Lokführer in Deutschland vorsehen – unabhängig davon, ob sie im Fern-, Regional- oder Güterverkehr arbeiten. Die GDL verlangt zudem einen Schutz vor Arbeitsplatzverlust beim Wechsel eines Streckenbetreibers nach einer Ausschreibung. Ferner soll es eine tarifvertragliche Regelung für Lokführer geben, die wegen Gesundheitsproblemen dienstuntauglich werden. Die Gespräche der Gewerkschaft mit DB und den G6 sind gescheitert. Noch offen ist, wie es mit der Gruppe der privaten Güterbahnen weitergeht.

Deutsche-Bahn-Vorstand Ulrich Weber verlangt von der Gewerkschaft dagegen, "dass sie sich auf Sachen einlässt, dass sie an den Verhandlungstisch zurückkehrt". Demnach scheiterten die Verhandlungen bislang allein aufgrund des Verhaltens der GDL. Weber bezeichnete auch als "absurd", dass die Lokführer den Güterverkehr der Bahn bestreiken, um Druck auf die Wettbewerber im Personenverkehr auszuüben.

In einer Urabstimmung hatten sich mehr als 90 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder am Wochenanfang für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Die GDL fordert von der Deutschen Bahn sowie deren sechs wichtigsten privaten Konkurrenten einen bundesweit gültigen Flächentarifvertrag für die rund 26.000 Lokführer bei allen Unternehmen im Nah-, Fern- und Güterverkehr. Ziele sind ein einheitliches Mindesteinkommen auf dem Niveau des Marktführers Deutsche Bahn sowie weitere einheitliche Regelungen.

Der Berliner Senat kritisierte den Streik bei der Berliner S-Bahn. "Im eigenen Anliegen ist der Streik der Lokführer bei der S-Bahn nicht besonders klug", sagte Senatssprecher Richard Meng und verwies auf die Probleme des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Die Kunden wollten nicht auch noch durch einen Streik drangsaliert werden.

Der Fahrgastverband Pro Bahn schließt derweil eine Einigung im Tarifstreit in absehbarer Zeit aus. Der Verbandsvorsitzende Karl-Peter Naumann schlug die ehemalige EKD-Vorsitzende Margot Käßmann als Vermittlerin vor.

Fahrgäste, die ihre Reise aufgrund des Streiks nicht antreten können, können sich ihre Fahrkarte kostenlos erstatten lassen. Reisende können sich nach Angaben der Deutschen Bahn unter der Servicenummer 08000-996633 oder im Internet unter www.bahn.de/aktuell. Informationen für Güterverkehr-Kunden unter www.dbschenker.com/de/rail.