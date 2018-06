Herr Saidi windet sich, was soll er auch anderes tun. Es ist Mittwochmittag, der erste Tag der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), der weltweit größten Reisemesse, und Ali Saidi, ein älterer Herr in feinem Zwirn, ist verantwortlich für den Stand Libyens. Eigentlich ist er ja hier, um Reiseveranstaltern und Journalisten sein Land als Urlaubsziel schmackhaft zu machen. Nun aber sitzt Saidi im grellen Licht seines Messestandes und lächelt gequält.



Nur wenige Besucher kommen zum Stand 110 in Halle 21A, und diejenigen, die kommen, fragen verlässlich und stets etwas mitleidig nach, wie es denn laufe. Wie die Situation in Libyen sei. Und was er mit seinem Stand gegen die täglichen Schlagzeilen ausrichten könne. Fast alle, mit denen Saidi an diesem Tag gesprochen hat, waren Journalisten. "Ich sollte meine Antworten auf Video aufnehmen, dann müsste ich nicht alle wiederholen", sagt er. Und: "Wenn ich Politiker hätte werden wollen, wäre ich Politiker geworden."

Saidi hat dieser Tage vermutlich keine Wahl. Ob er will oder nicht, hier ist er der Botschafter seines Landes und damit zwangsläufig Botschafter der Regierung Gadhafi. Und das, obwohl Saidi eigentlich unabhängiger Unternehmer ist, der sich dem ohnehin schon nicht ganz einfachen Unterfangen verschrieben hat, Touristen nach Libyen zu locken.

Mit dieser Mission ist er derzeit recht alleine in Berlin: Gerade mal zwei libysche Kollegen stehen noch an dem großen, leeren Stand. Ein libyscher Student, der nahe Cottbus Informatik studiert und fließend Deutsch spricht, ist zur Unterstützung angereist. Und ein Deutscher, der in Saidis Unternehmen für Sales und Marketing verantwortlich ist und auf der ITB zudem als Übersetzer fungiert. Die meisten der Kollegen, sagt der Student, hätten schlicht kein Visum bekommen. Auf verlorenem Posten wären sie aber ohnehin gewesen.