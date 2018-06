Drei Stunden lang haben die Lokführer bei der Deutschen und privaten Bahnen gestreikt. Hunderttausende Fahrgäste mussten warten. Es kam zu Verspätungen und Zugausfällen im Nah-, Regional- und Fernverkehr. In Großstädten waren vielfach auch die S-Bahnen betroffen – mit Ausnahme von Berlin. Es war bereits der dritte Warnstreik binnen zwei Wochen.

Die Gewerkschaft will mit der Aktion einheitliche Tarifbedingungen für rund 26.000 Lokführer in der deutschen Bahnbranche durchsetzen. Die GDL teilte mit, der Streik sei die Reaktion auf die Haltung der Deutschen Bahn im Tarifstreit. Auch nach 11.30 Uhr wird das "Ende des Streiks noch zu spüren sein", schreibt die Bahn auf ihrer Internetseite. Die Ausfälle und Verspätungen können auch Auswirkungen auf Rück- und Weiterfahrten haben.

Die in einer Verhandlungsgruppe zusammengeschlossenen sechs Privatbahnen brachen am Freitag die Verhandlungen mit der Gewerkschaft GDL offiziell ab. "Die GDL hat sich bei ihren Forderungen nicht bewegt" und alle Kompromissangebote zurückgewiesen, sagte die Verhandlungsführerin der Privatbahnen, Ulrike Riedel. Praktisch heißt das für die GDL, dass sie bis zu 25 einzelne Haus-Tarifverträge aushandeln muss – denn so viele Einzelunternehmen stehen hinter den sechs großen privaten Bahnbetreibern.

Die Gewerkschaft hatte zuvor argumentiert, die sechs wichtigsten Konkurrenten der Bahn – Abellio, Arriva, Benex, Keolis, Veolia und Hessische Landesbahn – hätten kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Daher würden diese Unternehmen ebenfalls bestreikt.

Ziele der Gewerkschaft sind ein einheitliches Mindesteinkommen auf dem Niveau des Marktführers Deutsche Bahn sowie weitere einheitliche Regelungen. Die DB zahlt Lokführern im Schnitt 2700 Euro Brutto plus monatliche Zulagen und Weihnachtsgeld. Bei ihrer Konkurrenz gibt es teils erheblich weniger Geld.

Es ist nach Angaben der GDL der letzte Warnstreik vor der für Montag geplanten Auszählung der Urabstimmung über einen unbefristeten Streik. Die Deutsche Bahn hat nach Angaben der GDL ein Angebot vorgelegt und zugleich den Abbruch der Urabstimmung gefordert. GDL-Chef Claus Wesselsky nannte dies "ein Stück aus dem tarifpolitischen Tollhaus" und eine "Dreistigkeit". Die GDL hatte zunächst keine Arbeitskampfmaßnahmen während der Karnevalszeit geplant, doch das Vorgehen der DB erfordert eine klare Antwort", sagte der Gewerkschaftschef.

Weiter hieß es, dass nach dem Ende der Urabstimmung der Arbeitskampf in der kommenden Woche ausgeweitet werde, auch der Güterverkehr werde einbezogen. "Was auf dem Tisch liegt, ist nicht verhandelbar", sagte Weselsky.

Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern eine bewusste Verzögerung der Verhandlungen vor. "Man hat fast das Gefühl, sie wollten diesen Arbeitskampf am heutigen Tage provozieren, zu Lasten der Kunden", sagte der stellvertretende GDL-Vorsitzende Sven Grünwoldt im ARD-Morgenmagazin. Das bisherige Arbeitgeber-Angebot sei völlig inakzeptabel und der Warnstreik daher unvermeidlich.

In der vergangenen Woche hatten zwei Warnstreiks vor allem die Deutsche Bahn, aber auch einige Konkurrenten im Regionalverkehr getroffen. In dem Schreiben an den GDL-Vorsitzenden schrieb Hauptgeschäftsführer des Bahn-Arbeitgerberverbandes Move, Werner Bayreuther: "Die Tatsache, dass die GDL die Unternehmen des Bahnkonzerns trotzdem bestreikt, um Druck auf andere Unternehmen auszuüben, ist weder politisch noch rechtlich haltbar."

Das private Bahnunternehmen Veolia Verkehr erwägt, gegen neuerliche Streiks vor Gericht zu ziehen. "Wir prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, ob das Allgemeininteresse in Gefahr ist, welche juristischen Mittel es gibt", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Ragnar Nordström, dem Tagesspiegel. Noch sei es "aber viel zu früh und unangemessen, über so etwas zu reden, bevor man nicht alle Wege der Einigung versucht hat", schränkte er ein.

Über Ausfälle und Störungen informiert die Bahn auf ihrer Internetseite.