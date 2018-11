In der Gewerkschaft GDL organisierte Lokomotivführer haben am frühen Morgen schwerpunktmäßig in Berlin, Brandenburg und Sachsen ihre Arbeit niedergelegt. Von dem 24-stündigen Streik betroffen ist diesmal allein der Regionalverkehr und dabei die wichtigste private Konkurrenz der Deutschen Bahn: die Unternehmen Keolis, Veolia, Arriva, Benex, Abellio und die Unternehmen der Hessischen Landesbahnen sowie die Nord-Ostsee-Bahn (NOB). Sie decken zusammen etwa 20 Prozent des Personenverkehrs in Deutschland ab.

Nach Angaben der GDL waren etwa 90 Prozent der Züge betroffen. "Bundesweit befinden sich mehr als 150 Lokführer aus 26 Unternehmen im Ausstand", sagte Gewerkschaftschef Claus Weselsky. "Das ist ein Zeichen, dass es vorwärts geht." Weselsky hofft auch weiterhin auf das Verständnis der Reisenden. "Die Sturheit der Arbeitgeber führt dazu, dass der Tarifkonflikt erneut auf dem Rücken der Reisenden ausgetragen werden muss."

Vor allem im Norden fiel auf vielen Strecken ein Großteil der Züge aus. Bei der AKN im südlichen Schleswig-Holstein seien alle drei Linien betroffen: "Der Fahrplan musste erheblich ausgedünnt werden. Tausende Pendler, darunter Berufstätige, Schüler und Studenten sind betroffen", sagte ein AKN-Sprecher. Bei der Nord-Ostsee-Bahn wurden Strecken im Raum Kiel und Itzehoe sowie die Verbindung von Hamburg nach Westerland/Sylt bestreikt. "Wir versuchen den Verkehr mit Bussen so gut es geht aufrecht zu erhalten", sagte eine Sprecherin.

Bahn-Gewerkschaften Bahn-Gewerkschaften Im Schienenverkehr gibt es mehrere Gewerkschaften: die mitgliederstärkere EVG – im November 2010 durch Fusion der früheren Eisenbahngewerkschaften Transnet und GDBA gegründet – und die deutlich kleinere GDL, die die Lokführer vertritt. Deshalb werden im Bahnsektor verschiedene Tarifverträge ausgehandelt. DB und EVG/GDL Am 25. Januar einigten sich die bundeseigene Deutsche Bahn und die EVG auf höhere Einkommen. Der neue Tarifvertrag läuft bis zum 31. Dezember 2012 und sieht Einkommenserhöhungen von 1,8 und 2,0 Prozent in zwei Schritten vor. Hinzu kommen höhere Schichtzulagen und mehr Urlaubsgeld. Das gleiche Angebot lehnte die GDL für ihre Mitglieder dagegen ab und erklärte die Verhandlungen mit der DB am 31. Januar für gescheitert. Privatbahnen und EVG/GDL Die Deutsche Bahn hat inzwischen Wettbewerber auf der Schiene, vor allem im Nah- und Regionalverkehr. Darum verhandelten EVG und GDL getrennt voneinander auch mit der Gruppe der sechs größten Privatbahnen (G6): Abellio, Arriva, Benex, Hessische Landesbahn, Keolis und Veolia. Die EVG schloss mit den G6 und der Deutschen Bahn einen bundesweiten Rahmentarifvertrag für die Beschäftigten im Regionalverkehr. Er ersetzt die unterschiedlichen Tarifverträge durch einen Mindeststandard. So soll ein Wettbewerb über Lohndumping verhindert werden. Allerdings darf die private Konkurrenz der DB ihren Mitarbeitern bis zu 6,25 Prozent weniger zahlen. Die GDL will sich diesem Rahmentarifvertrag nicht anschließen, sondern besteht auf einem eigenen Abschluss, über den sie seit August 2010 mit der DB, den G6 und den privaten Güterbahnen verhandelte. Dieser soll ein einheitliches Einkommensniveau für alle 26.000 Lokführer in Deutschland vorsehen – unabhängig davon, ob sie im Fern-, Regional- oder Güterverkehr arbeiten. Die GDL verlangt zudem einen Schutz vor Arbeitsplatzverlust beim Wechsel eines Streckenbetreibers nach einer Ausschreibung. Ferner soll es eine tarifvertragliche Regelung für Lokführer geben, die wegen Gesundheitsproblemen dienstuntauglich werden. Die Gespräche der Gewerkschaft mit DB und den G6 sind gescheitert. Noch offen ist, wie es mit der Gruppe der privaten Güterbahnen weitergeht.

In Hessen war unter anderem die Hessische Landesbahn (HLB) mit Strecken im Bereich Limburg und im Rhein-Main-Gebiet betroffen. Auch Züge der Verkehrsgesellschaften Vectus und Cantus fuhren nicht. Wenig betroffen waren bislang Pendler und Reisende in Bayern. Dennoch sind auch hier die Lokführer der Bahn-Gesellschaften Alex, Regentalbahn, Vogtlandbahn, Berchtesgadener LandBahn sowie der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) und der Bayerischen Regiobahn zum Streik aufgerufen.

Die GDL fordert von der Deutschen Bahn sowie deren privater Konkurrenz (G 6) einen bundesweit gültigen Flächen-Tarifvertrag für die etwa 26.000 Lokführer im Nah-, Fern- und Güterverkehr. Sie dringt zudem auf Regelungen für Lokführer bei einem Betreiberwechsel, etwa wenn die Deutsche Bahn Aufträge für den Nahverkehr an private Konkurrenten verliert. Da die G 6 ihr ursprüngliches Verhandlungsbündnis mittlerweile aufgelöst haben, muss die GDL mit deren rund 25 Tochterfirmen einzeln über Tarifverträge verhandeln.

Der GDL-Bundesvorsitzende warf den privaten Personenbahnen eine "Verweigerungshaltung" vor. Er verwies darauf, dass mit den privaten Güterbahnen der Rahmentarifvertrag für Lokomotivführer bereits abgeschlossen sei.

Bei den Verhandlungen zwischen GDL und der Deutschen Bahn gibt es dagegen Fortschritte, die Gespräche sollen in den kommenden Wochen fortgesetzt werden. Demnach stehen in Sondierungsrunden Detailfragen des Haustarifvertrages, der Altersvorsorge und der Beschäftigungssicherung im Mittelpunkt. Strittig sind laut GDL noch mehrere Punkte, etwa bei der Arbeitszeit. Hier besteht die GDL auf der Erhöhung des Nachtarbeitszeitzuschlags, was die DB bisher verweigere.