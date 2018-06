Gordon Hempton ist akustischer Ökologe. Für seine Aufnahmen reist er um die Welt auf der Suche nach unberührten Landschaften und unverfälschten Geräuschen, die so noch niemand gehört hat. Für ZEIT ONLINE schreibt, fotografiert und vertont er die Kolumne " Das Ohr zur Welt ", die alle 14 Tage erscheint. Dies ist die dreizehnte Folge.

Die Erde ist Musik. Und unsere Ohren sind dazu entwickelt, diese Musik zu hören. Hören Sie der Erde zu, wie sie auf den verschiedenen Kontinenten klingt, während Sie über folgendes nachdenken:

Jede tierische Spezies auf dieser Erde hat die Fähigkeit, zu hören. Klang trägt die Nachricht von Ereignissen in der Nähe durch undurchdringliche Vegetation, um Ecken herum und sogar durch feste Materie hindurch. Das Knacken eines Zweiges kann den Unterschied zwischen Leben oder Tod bedeuten. Wie kostbar die Fähigkeit zu hören ist, merkt man daran, dass in 3,6 Milliarden Jahren nicht ein Lebewesen Ohrenlider entwickelt hat – zumindest legen die gefundenen Fossilien dies nahe.

Audiologen – Wissenschaftler, die sich mit dem menschlichen Gehör befassen – sind überzeugt, dass unsere Ohren sich vor allem weiter entwickelten, damit wir menschliche Stimmen hören können. Ich erzählte das Randy Borman. Borman ist der Häuptling der Cofan, eines indigenen Stammes, der am Amazonas in Ecuador lebt. Er antwortete: "Das kann ich mir kaum vorstellen. Warum sollten wir Ohren für etwas entwickeln, das wir so selten brauchen? Wir Cofan hören dem Wald zu, weil er für uns Nahrung, aber auch Gefahr bedeutet."

Betrachtet man das Ohr als ein Instrument, mit dem sich Informationen sammeln lassen, stellt man fest, dass manche Frequenzen sehr leicht zu hören sind und andere nur sehr schwer. Tatsächlich scheint das menschliche Ohr auf etwas ausgerichtet zu sein, das sich zwischen 2 kHz und 5 kHz abspielt. Eine Frequenzbandbreite, innerhalb der wir extrem gut hören, da sie der Resonanzfrequenz unseres Gehörgangs entspricht.

Lassen Sie uns eine Zeitreise machen. Stellen wir uns vor, wir wären einer unserer frühen Vorfahren. Es gibt noch keine Flugzeuge, Autobahnen, Strommasten oder Handys. Wir leben in einer Gruppe von vielleicht 20 Menschen: Männer, Frauen, Kinder. Wir sind auf Wanderschaft, weil unsere Vorräte aufgebraucht sind – mal wieder. Wir suchen nach einem neuen Zuhause und haben kaum noch Essen und Wasser. Vom Gipfel eines Berges können wir auf zwei Täler hinuntersehen. Zeit, sich zu entscheiden. Welches Tal soll es sein? Diese Entscheidung kann für unsere Gruppe eine gesicherte Zukunft bedeuten. Oder ein Desaster.

In der einen Richtung erstreckt sich ein schönes Tal. Man kann unendlich weit sehen. Es ist leicht sich vorzustellen, dass dort unten eine verheißungsvolle Zukunft auf uns wartet. Aber wir hören nichts. Nur Stille. Keine Information. Dann sehen wir hinüber zum anderen Tal. Es ist genauso schön UND weil unser Gehör mit seiner Frequenzbandbreite zwischen 2 kHz und 5 kHz so scharf ist, hören wir dort in der Ferne Vögel singen. Und weil wir mit der Natur im Einklang leben, wissen wir, dass es dort, wo Vögel singen, auch Wasser und Nahrung gibt. Günstige Bedingungen, die ausreichen, um unseren Nachwuchs aufzuziehen.

Glauben Sie, dass unsere außergewöhnliche Fähigkeit, Vogelstimmen zu hören, wirklich Zufall ist?