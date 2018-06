ZEIT ONLINE: Herr Bieber, Sie haben ein Youtube-Video ins Netz gestellt, das über 1,7 Millionen Mal aufgerufen wurde. Wovon handelt es?

Todd Bieber: Das Video erzählt eine Geschichte, die mir Ende letzten Jahres passiert ist: Ich war Skifahren im Brooklyner Prospect Park, als ich eine Rolle Fotofilm fand, die jemand dort verloren hatte. Erst wollte ich sie einfach im Schnee liegen lassen. Letztlich habe ich sie doch mitgenommen, um mich auf die Suche nach dem unbekannten Fotografen zu machen. Von dieser Suche erzählt das Video.

ZEIT ONLINE: Wozu der Aufwand?

Bieber: Ich stellte mir vor, wie enttäuscht ich gewesen wäre, hätte ich meinen Film verloren. Ich bin Filmemacher und mir persönlich bedeuten Bilder sehr viel. Der Prospect Park ist riesig und selbst wenn jemand gezielt nach dem Film gesucht hätte, wäre die Chance, diese kleine Dose wiederzufinden, gleich Null gewesen.

ZEIT ONLINE: Also haben Sie ihn mitgenommen und entwickeln lassen?

Bieber: Ja. Ich habe ihn zu einem Fotogeschäft in meiner Nachbarschaft gebracht und erklärt, dass ich ihn gefunden hätte, aber nicht wüsste, was darauf sei. Es hätte ja auch irgendetwas Merkwürdiges sein können.

ZEIT ONLINE: Waren Sie positiv überrascht oder eher schockiert, als Sie die Bilder ein paar Tage später abgeholt haben?

Bieber: In jedem Fall positiv überrascht! Auf dem Film waren wunderschöne Schwarz-Weiß-Aufnahmen von New York im Winter. Die Bilder mussten kurz nach dem großen Schneesturm entstanden sein. Jemand hatte Coney Island, die Brooklyn Bridge und den Central Park fotografiert. Auf einigen Bildern waren zwei europäisch aussehende Männer zu erkennen. Die letzten Fotos wurden im Prospect Park aufgenommen, wahrscheinlich kurz, bevor sie den Film verloren hatten.



ZEIT ONLINE: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Video daraus zu machen?

Bieber: Ich hätte die Bilder natürlich auch einfach auf Facebook oder in meinem Blog posten können, aber die schnellste mir bekannte Methode, etwas im Internet zu verbreiten, ist per Video. Und da ich selbst Filmemacher bin, liegt mir das auch einfach am besten.

ZEIT ONLINE: Wie lange hat es gedauert, bis man auf Ihr Video aufmerksam wurde?

Bieber: Zuerst waren es nur einige Hundert Aufrufe, nach einem Tag schon zehntausend und nach vier Tagen über eine Million. Unfassbar! Damit hatte ich niemals gerechnet. Auf einmal bekam ich E-Mails von Menschen aus der ganzen Welt, die mir bei der Suche helfen wollten und Theorien aufstellten, wer die Männer auf den Bildern sein könnten.