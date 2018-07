Am Tag der Sonnenwende versammeln sich Einheimische und Touristen in den Ruinen der bolivianischen Anden-Stadt Tiahuanaco, um den Schamanen bei ihrem Ritual zuzusehen. Für die indigenen Aymara beginnt mit der Sonnenwende das neue Jahr – in ihrem Kalender das Jahr 5519. Hier werden auf dem Kalasasaya-Platz Opfergaben verbrannt. Archäologen glauben, dass der Platz einst als Observatorium diente.