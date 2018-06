Die Vergangenheit ist längst begraben: Nur noch ein schlichter weißer Grabstein erinnert auf dem Friedhof in Itagüi an den einst mächtigsten Drogenbaron der Welt. Hier liegt Pablo Escobar, der vor knapp 18 Jahren erschossene Chef des legendären Medellín-Kartells, der wohl wie kaum ein anderer Lateinamerikaner das Image seiner Heimatstadt prägte. Medellín - einst von der Washington Post auf dem Höhepunkt von Escobars Macht zur gefährlichsten Stadt der Welt gekürt, präsentiert sich heute als eine pulsierende Kultur- und Modemetropole. Escobars Grab ist zu einem Anlaufpunkt für Touristen avanciert wie das platt getretene Gras am Grabstein beweist. "Es kommen jeden Tag ein paar Ausländer vorbei, um sich vor dem Grab fotografieren zu lassen", sagt Touristenführer Alejandro Rodriguez.

Medellín hat sich nach den blutigen 1980er und 1990er Jahren erfolgreich ein neues Image verpasst. Und die Mehrheit der ausländischen Gäste kommt heute aus anderen Gründen in die kolumbianische Metropole. "Medellín steht für Musik, für Kultur und für die Schönheit der Kunst", sagt DJ Andy Sky. Der 29 Jahre alte Musiker ist ein Vertreter der neuen Generation von Künstlern, die sich für Reggaeton und Rap entscheiden, anstatt für Kokain. "Die Ausländer haben ihre Angst vor der Stadt verloren und wir heißen sie herzlich willkommen."

Das neue Gesicht Medellíns prägen Top-Models wie Natalia Paris, Grammy-Gewinner Juanes oder Künstler Fernado Botero. Die Modemessen Colombiamoda oder Colombiatex locken kreative Köpfe aus Lateinamerika in die Hauptstadt der Provinz Antioquia. Zu internationalen Kulturevents wie das mit dem alternativen Friedensnobelpreis ausgezeichnete "Festival de Poesia" reisen Dichter und Literaturfans aus aller Welt an. Zudem hat sich die Stadt zu einer Wirtschaftsmetropole mit Firmen-Niederlassungen multinationaler Konzerne entwickelt. Die bringen nicht nur legales Geld nach Medellín, sondern verstärken auch die Nachfrage nach neuen, hochklassigen Unterkünften.

Und die Stadt revanchiert sich mit einer neuen Generation von Lifestyle-Hotels, die einen Vergleich mit ihres gleichen in Miami oder Barcelona nicht scheuen müssen. Das Art Hotel Medellin (www.arthotel.com.co) oder The Charlee (www.thecharlee.com) im prominenten Ausgehviertel Parque Lleras bauen genau auf diesen Trend und verbinden Lifestyle, Kultur und lateinamerikanische Lebensfreunde.

Die atemberaubende Aussicht der Dachterrasse im Hotel The Charlee ist zu einem Muss für jeden Medellín-Touristen geworden, der Party machen will. Abends verwandelt sich die Bar zu einem Treffpunkt von Models, Künstlern und ausländischen Gästen, die zur Musik von meist weiblichen DJ´s bis tief in die Nacht tanzen. Wer es weniger laut und grell mag, ist im Art Hotel Medellín besser aufgehoben. Hier können die Gäste inmitten einer Galerie zeitgenössische Kunst bewundern. Der neue Lifestyle-Trend in Medellín hat allerdings auch seinen Preis. Unter 140 Euro gibt es im Charlee kein Zimmer, für die große Suite samt Jacuzzi auf der privaten Terrasse und Blick über die Stadt zahlt man je nach Saison rund 250 Euro pro Nacht.