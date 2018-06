Waltraud Sarnow hat einen Flohmarktstand im Paradies. So heißt der Konstanzer Stadtteil, der zwischen Altstadt und Rheinufer liegt – ein hübsches Wohnviertel mit hell gestrichenen Altbauhäusern. Im Paradies kennt sich Sarnow aus: Sie ist 81 Jahre alt, davon hat sie 74 in Konstanz gelebt. "Dort drüben bin ich zur Schule gegangen und meine Kinder auch", sagt sie und zeigt mit ausgestrecktem Arm Richtung Münsterplatz. Doch statt eines Schulgebäudes sieht man heute nur von Menschen umringte Flohmarkttische.

An diesem ersten Juli-Wochenende ist Ausnahmezustand in Konstanz: Einmal im Jahr veranstaltet der Ort gemeinsam mit der schweizerischen Nachbarstadt Kreuzlingen einen grenzüberschreitenden Flohmarkt – den einzigen seiner Art in Europa. Am Zollübergang wird nicht mehr kontrolliert, Deutsche und Schweizer spazieren einfach über die Ländergrenze hinweg. Um 16 Uhr fängt der Flohmarkt auf der Schweizer Seite an. Am Abend geht es dann in Konstanz los. Erst am nächsten Tag um 18 Uhr ist der Trubel vorbei. Denn der Flohmarkt ist nicht nur grenz-, sondern auch tagesüberschreitend: Viele machen die Nacht durch.

Reiseinformationen Konstanz Anreise Mit der Bahn zum Bahnhof Konstanz. Flug nach Zürich, z. B. mit Lufthansa ab 99 Euro. Vom Flughafen Zürich gehen Züge direkt nach Konstanz. Übernachtung Hotel Riva: Modernes Wellnesshotel direkt am See, DZ ab 200 Euro. Tel. 07531-363090, www.hotel-riva.de Boardinghouse HOME: Neu eröffnetes Apartmenthotel mitten im "Paradies". Apartment ab 60 Euro. Tel. 07531-368550, www.boardinghouse-home.de

Essen Direkt am Seerhein gelegenes Restaurant mit Biergarten: Restaurant Seerhein, Spanierstraße 3, 78467 Konstanz, Tel. 07531-9423355

www.seerhein.com Caféhaus in der Altstadt mit köstlicher Kuchenauswahl: Das Voglhaus Café

Wessenbergstr. 8, 78462 Konstanz, Tel. 07531-17202, www.das-voglhaus.de

Auskunft Tourist-Information Konstanz, Tel. 07531-133030, www.konstanz-tourismus.de Alle Infos zum Flohmarkt auf www.flohmarkt-konstanz.de



Sarnow hat ihren Stammplatz an der Unteren Laube, so heißt die Hauptverkehrsader der Stadt. Heute ist hier alles stillgelegt: Autos dürfen nur zum Standaufbau rein, Taxis und Busse müssen Umwege fahren. Rund 100.000 Besucher kommen zu dem Event. Ein organisatorischer Kraftakt für die beiden Städte: 400 ehrenamtliche Helfer in gelben T-Shirts sind im Einsatz, um das schlimmste Chaos zu vermeiden.

Insgesamt 14 Kilometer Lauflänge hat der Flohmarkt. Von der Kreuzlinger Seite aus geht es durch den historischen Ortskern von Konstanz, über Obere und Untere Laube bis hin zum Rheinufer und dort noch ein ganzes Stück den Fluss entlang. Vor allem am Wasser lässt es sich schön flanieren: Hier weht eine frische Brise, die von der Insel Mainau noch ein wenig Blütenduft herüberträgt, und eine Allee von Platanen spendet angenehmen Schatten.

Waltraud Sarnow ist vermutlich die älteste Händlerin hier. Sie liebt das Feilschen und das Plauschen mit den Flohmarktbesuchern. "Das ist das Highlight des Jahres für mich." Blumig preist sie ihre Ware an. Zum 25. Mal ist sie heute dabei, schätzt die gebürtige Stuttgarterin. Zwischendurch musste sie pausieren, wegen Problemen mit ihren Hüften und Knien.

Sarnow ist eine kleine Berühmtheit in Konstanz – jeder kennt die fröhliche alte Dame. Freunde und Nachbarn sammeln das ganze Jahr über Sachen zum Verkaufen für sie. Schon Wochen vorher schläft sie vor Aufregung nicht mehr. Ihr Patensohn kommt jedes Mal aus München angereist, um ihr zu helfen. Auch seine Mutter ist mit von der Partie. "Ohne die beiden würde ich das nicht mehr schaffen." Gemeinsam karren sie die Ware mit voll bepacktem Fahrrad und Leiterwagen zum Stand.

Immerhin können sie ihren Platz inzwischen vorreservieren. Noch bis vor fünf Jahren mussten sich die Konstanzer ihre Standplätze selbst frei halten: "Damals saßen wir schon ab morgens hier an der Straße", sagt Sarnow. Die Autoabgase hätten ihr manchmal ganz schön zugesetzt.

Auch Marc Diez-Prida, Pressesprecher des Flohmarkt-Veranstalters Stadtmarketing Konstanz, erinnert sich ungern an die Zeiten, "als die Plätze teilweise mit Fäusten verteidigt wurden. Jetzt geht es angenehmer und gesitteter zu."

Laut Diez-Prida hat der Flohmarkt bereits weltweite Fans. "Wir haben hier Gäste aus den USA, die ihren Urlaub extra so legen, dass sie unseren Flohmarkt besuchen können." Die Händler haben sich auf internationales Publikum eingestellt: "Wir haben zwei Portemonnaies dabei", sagt Yvonne Behrendt. "Eines für Euros und eines für Franken. Manchmal haben wir noch ein drittes für Dollars."