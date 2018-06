In absehbarer Zeit müssen deutsche Autofahrer bei Verkehrsverstößen im Ausland mit Strafzetteln im Briefkasten rechnen. Das ergab eine Abstimmung des Europaparlaments über die Versendung von Strafzetteln über europäische Grenzen hinweg.

Dem Beschluss zufolge sollen Raser und Verkehrsrowdys demnächst über einen EU-weiten zentralen Datenaustausch ausfindig gemacht werden. Geahndet werden sollen etwa zu schnelles Fahren, Alkohol, Drogen, das Telefonieren mit dem Handy am Steuer und das Überfahren roter Ampeln. Die Richtlinie soll spätestens 2013 in Kraft treten.

Schon im vergangenen Jahr hatte der Bundestag einer EU-Rahmenverordnung zugestimmt, die vorsieht, dass Bußgeldbescheide aus dem Ausland in Deutschland eingetrieben werden können. Die Höhe der Strafen entspricht den Vorschriften des Landes, in dem sie registriert wurden. Um Datenschutzbestimmungen einzuhalten, sollen alle übermittelten persönlichen Daten nach Abschluss des Verfahrens gelöscht werden.

Ob durch die geplante Verordnung Verkehrssünder tatsächlich zur Kasse gebeten werden können, ist aber offen. Irland, Großbritannien und Dänemark machen nicht mit. Zudem haben die EU-Regierungen Mahnverfahren für Zahlungssäumige weitgehend gestrichen.

"Freifahrt für Raser", nennt deshalb der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Michael Cramer, die neue Bestimmung. "Von den vollmundigen Ankündigungen bleibt in der Realität nicht mehr als ein bloßer Informationsaustausch übrig. Anstatt Strafzettel über Grenzen hinweg zu vollstrecken, soll lediglich die Identität des Halters übermittelt werden." Kritik kommt auch von der SPD im Europaparlament und dem ADAC. So läuft die Regelung nach Einschätzung des Autoclubs bei Trunkenheit am Steuer ins Leere, weil die Polizei alkoholisierte Fahrer direkt fassen muss, um Beweise zu erheben.