"Mich faszinieren Landschaften mit Wasser, urweltliche Landschaften", sagt der Fotograf Olaf Otto Becker. Sein Interesse für eine Natur, die unwirtlich ist und die man sich erkämpfen muss, macht ihn zu einem Entdecker.

Mit der Großformatkamera erobert er schwieriges Gelände, ringt um das richtige Licht. Zu seinen Landschaftsfotos aus Island kamen in den letzten Jahren auch Bilder, die die Folgen der Wirtschaftskrise zeigen. Eines seiner Werke ist auf dem Fotofestival Ludwigshafen zu sehen. Das Buch Under the Nordic Light erschien bei Hatje Cantz.