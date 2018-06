Im Sommer müssen wir nicht weit reisen, haben mein Mann und ich zueinander gesagt. Im Sommer ist es auch in Norddeutschland schön, fanden wir im Frühling und Frühsommer, als es schon warm und trocken war. Dann kam die Sonnenwende, doch statt eines Sommers folgte nur: Regen. Warmer Regen, kalter Regen, Gewitterregen, Nieselregen, Regenschauer, monsunartiger Regen, Dauerregen.

Leider richten sich die Sommerferien im Kindergarten unseres Sohnes nicht nach dem Sommer, sondern nach dem Kalender und das bedeutet: Wir haben gerade dreieinhalb Wochen Regenferien hinter uns, unterbrochen durch vereinzelte Sonnentage oder -stunden. Es sieht ehrlich gestanden derzeit auch nicht danach aus, als erginge es den Familien in Bundesländern, die noch sogenannte Sommerferien haben, besser. Pech für die Fahrradverleiher, Strandkörbevermieter, Badeseebüdchen. Glück für die Museen.

Inka Schmeling Inka Schmeling schreibt als freie Journalistin in Hamburg. Ihr Buch Abenteuer Elternzeit. Ein Ratgeber über das Reisen mit Baby und Kleinkind ist bei Beltz erschienen. Auf ihrer Website Nepomuks Reisen (www.nepomuksreisen.de) können Eltern sich über ihre Reise-Erfahrungen austauschen und finden Tipps für den Urlaub.

Wir hatten so ziemlich alles an Schlechtwetterprogramm ausprobiert, bis wir auf die Idee mit dem Museum kamen. Im Hallenbad waren wir gewesen, im Aquarium, in Cafés. Wir hatten zu Hause blechweise Pizza gebacken und Stapel von Waffeln. Jeden dritten Tag zogen wir in die Bücherhalle, um neue Bücher auszuleihen. Mein Mann hatte bei der Polizei, der Feuerwehr, dem Flughafen und der Bahn angefragt, ob da nicht zufällig demnächst ein Tag der offenen Tür anstünde. Als unser Stubenkoller so groß geworden war, dass wir ziellos in öffentlichen Verkehrsmitteln durch Hamburg fuhren – unser dreijähriger Sohn liebt alles, was Räder hat –, wurde uns klar, dass wir für diesen Sommer ein neues Revier auftun mussten.

Am Hauptbahnhof stiegen wir aus und gingen in einen überdachten Garten. Statt Sandkiste, Rasen, Blumen und Liegestühlen gibt es in diesem Garten der Dinge im Untergeschoss des Museums für Kunst und Gewerbe – wie der Name schon sagt – Dinge. Schöne Dinge, fanden sowohl unser Sohn Nepomuk als auch wir. Nepomuk stürzte sich auf futuristische Holzeisenbahnen, ältere Kinder schnitten sich selbst einen Trickfilm zurecht oder warfen wilde Schatten an die Wand.

Museen sind zu den spannendsten Indoor-Spielplätzen überhaupt geworden, stellten mein Mann und ich an den folgenden (Regen-)Tagen erstaunt fest. Mit alten Tonvasen hinter Glasvitrinen und spärlicher Beschriftung haben die Museen der Gegenwart nichts mehr zu tun. Im Auswanderermuseum Ballinstadt schlenderten wir zu dritt durch alte Schiffe und Einwandererstationen, im Miniatur Wunderland kamen wir kaum zu den ausgestellten Modelleisenbahnen, weil Nepomuk sich nur schwer von dem Wartebereich voller Holzeisenbahnen trennen mochte. Unsere Liste mit geplanten Museumsbesuchen wurde immer länger: Das Internationale Maritime Museum in der Hafencity stand darauf, das Altonaer Museum mit seinem Kinderolymp, das Klingende Museum, das Kindermuseum sowieso.

Es hätte noch sehr viel mehr regnen müssen, um all die Museen auf unserer Liste abzuklappern. Doch ganz so schlecht blieb das Wetter dann doch nicht. "Im Winter, an den Wochenenden", trösteten wir uns, "oder vielleicht im nächsten Sommer". Im Sommer müssen wir tatsächlich nicht weit reisen, befanden mein Mann und ich. Dann ist es auch in Norddeutschland schön. Selbst in einem Regensommer.