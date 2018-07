Das Internet bietet zahllose Quellen, um sich vor einer Reise nach Barcelona auf die Stadt einzustimmen und sich zu informieren. Auf Vimeo, Twitter oder Facebook kann man die Stadt schon vor der Abreise erkunden. Fotoblogs und Flickr-Galerien zeigen Barcelona durch die Linse der Fotografen. Außerdem geben zahlreiche Blogs, Online-Magazine und Tweets Auskunft über Konzerte, Ausstellungen und Partys, die man während des Aufenthalts besuchen kann. Um die Suche zu erleichtern, stellen wir die besten vor.

Barcelona in Magazinen - on- und offline



Empfehlenswert ist das Online-Magazin What’s On. Es kann auch nicht schaden, das kostenlose wöchentliche Newsletter-Magazin Le Cool zu abonnieren. Jeden Donnerstag gibt Le Cool einen Überblick über die Kulturwoche in Barcelona. Von Galerieeröffnungen, Theater-, und Konzerttipps über Interviews mit DJs oder örtlichen Restaurantbesitzern bis hin zur wichtigsten Party der Woche findet man alles, was die Stadt gerade zu bieten hat. Wer Le Cool auf Facebook folgt, bekommt die Tipps nicht gebündelt, sondern als Tagesempfehlungen.



Außerdem gibt es in Barcelona drei englischsprachige Stadtmagazine, die ebenfalls online verfügbar sind. Der Miniguide Barcelona legt besonderen Wert auf das künstlerische Treiben, stellt die Protagonisten der Szene vor und nähert sich mit Humor auch den skurrilen Ecken. Das Magazin Metropolitan trennt seine Berichterstattung in "Living" und "Visiting" und bietet damit sowohl praktische Lebenshilfe für Zugezogene, als auch Geheimtipps für den Kurzurlaub. Und das kostenlose Magazin Barcelona Connect umfasst neben Karten- und Veranstaltungstipps auch einen kleinen Stellenmarkt.

Barcelona-Apps

Wer schon vor der Abreise die richtige App für sein Reiseziel heruntergeladen hat, kann sich teure Roaming-Gebühren im Ausland sparen. Für Barcelona ist der City Guide von Unlike (kostenlos für Android) besonders empfehlenswert, da der Veranstaltungskalender aktuell und der Guide mit guten Restaurants, Clubs, Hotels und den schönsten Ausflugszielen versehen ist. Ebenfalls gut ist der Barcelona Guide von Spotted by Locals (für 3,99 Euro fürs iPhone). Er vereint Restaurant-, Bar-, und Sightseeing-Tipps sechs Einheimischer und ist auch offline komplett nutzbar. Darüber hinaus finden sich für Barcelona die Web-Applikationen bekannter Reiseführer wie Wallpaper City Guide (für 4,99 Dollar fürs iPhone), Time Out Barcelona (kostenlos fürs iPhone) und Lonely Planet (für 4,99 Euro fürs iphone und für 72 Cent für Android-Geräte).