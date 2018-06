Zugfahrten mit der Deutschen Bahn werden wieder teurer. Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember erhöht der Konzern die Fahrpreise im Fernverkehr um durchschnittlich 3,9 Prozent. Der Preisanstieg in dieser Größenordnung gilt sowohl für IC- und ICE-Karten, als auch für die Bahncard 25, 50 und 100.

Im Regionalverkehr werden durchschnittlich 2,7 Prozent mehr verlangt, dazu gehören auch die Ländertickets. Der für den Personenverkehr zuständige Bahnvorstand Ulrich Homburg begründete die neuen Preise mit deutlich gestiegenen Personal- und Energiekosten.

Teurer werden auch die Sitzplatz-Reservierungen. Sie kosten künftig in der 1. und 2. Klasse einheitlich vier Euro, gleich, ob man im Internet, am Automaten oder im Reisezentrum bucht. Damit wird die Reservierung beim Fahrkartenkauf am Automaten oder im Internet für die 2. Klasse um 1,50 Euro teurer, im Reisezentrum dagegen um 0,50 Euro billiger.

Die Sparpreise im Fernverkehr, den etwa ein Viertel aller Kunden nutzt, bleiben unverändert. Genauso werden die ermäßigte Bahncard 25 und die Jugendbahncard nicht teurer. Auch Verkehrsverbände, die eigene Tarife im Nahverkehr anbieten, sind von den Preiserhöhungen nicht betroffen. Vergangenen Winter hatte die Bahn wegen der vielen Zugausfälle die Preise nicht gehoben.