Matthias Kröner, geboren 1977 in Nürnberg, lebt seit 2007 in Lübeck. In seiner fränkischen Heimat studierte er unter anderem Literaturwissenschaft und Geschichte, nahm mehrere Literaturpreise entgegen und gründete die Literaturcombo Mundpropaganda (mit Leonhard F. Seidl). In seiner Wahlheimat am Meer hat er für den Lübeck-Cityguide jeden Stein umgedreht. Er schreibt Prosa und Lyrik für den Bayerischen Rundfunk und den Eulenspiegel.