Kantin. Keine Kantine, das ist Understatement. Das verwinkelte Lokal mit Wintergarten bietet in lockerer Café-Atmosphäre gesunde neutürkische Küche mit wenig Fett und viel Geschmack. Idealer Lunch-Stopp auf dem Einkaufsbummel durch das Boutiquenviertel Nişantaşı.

Akkavak Sokak 30, Nişantaşı, Tel. 0090-212/219 31 14, Mo–Sa 12–20 Uhr, HG ca. 8 €, www.kantin.biz

Kıyı. Fisch, Fisch, Fisch – aber davon verstehen sie etwas. Das Traditions- lokal in Tarabya, Istanbuls Blankenese, bringt seine Ware frisch und vor allem behutsam gegart auf den Tisch. Ungewöhnlich auch der beschauliche Blick auf den Bosporus. Guter Service.

Kefelıköy Caddesi 126, Tarabya, Tel. 0090-212/262 0002, tgl. 12–24 Uhr HG ca. 13 €, www.kiyi.com.tr

Çiya. Nicht vorbeilaufen, die Adresse stimmt. Einer der berühmtesten türkischen Köche führt tatsächlich nur dieses schlichte Straßenlokal in Kadıköy (und zwei Grills gegenüber). Musa Dağdeviren hat auf Reisen durch Anatolien vergessene Rezepte wiederentdeckt: in Apfelsaft geschmortes Lamm mit Kastanien ... Einfach mit dem Finger auf jeden Topf zeigen, dessen Inhalt gefällt; es kostet kaum etwas. Und dann spüren, wie tiefgründig türkische Küche sein kann.

Caferağa Mah./Güneşlibahçe Sk. 48/B, Kadıköy, Tel. 0090- 216/336 30 13, tgl. von 11–22 Uhr, HG ca. 2 €, www.ciya.com.tr

Mikla. Lokalkolorit hat das Restaurant mit Bar des in Finnland aufgewachsenen Starkochs Mehmet Gürs kaum – bis auf den spektakulären Blick vom Dach des Marmara-Pera- Hotels. Gut überschaubar sind auch die Portionen. Aber die aromenstarke Nouvelle Cuisine aus türkischen Produkten gehört zum Besten, was man in der Stadt bekommt.

Meşrutiyet Caddesi 15, Beyoğlu, Tel. 0090-212/293 56 56, Mo–Sa von 18–23.30 Uhr, HG ca. 25 €, www.miklarestaurant.com