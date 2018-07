ZEIT ONLINE: Sie verarbeiten in ihrem Werk die Mythologie der Länder, die Sie bereisen und die Geschichten der Menschen dort. Wie wählen Sie Ihre Ziele aus?

Nina Gorfer: Sehr spontan. Für Kirgisistan haben wir uns erst zwei Wochen vor der Abreise entschieden. Wir wollten an einen Ort fahren, über den wir noch nicht viel wussten. Die Idee, unsere Arbeit mit einer "weißen Landkarte" zu beginnen, gefällt uns.

Sarah Cooper: Vor allem die ehemaligen Gebiete der Sowjetunion interessierten uns: Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan. Für My Quiet of Gold reisten wir 2006 nach Kirgisistan. Wir hatten uns zuerst für Georgien entschieden, aber dann gab es dort Unruhen. In Kirgisistan lag die Tulpenrevolution jedoch bereits ein Jahr zurück.

ZEIT ONLINE: Was für ein Land fanden Sie vor?

Cooper: Es war ein Land, das sich im Umbruch befand, reich an Geschichte und Geschichten. Kirgisistan lag einst an der Seidenstraßen-Route. Daher kommen viele asiatische Traditionen: Reitervölker, archaische Rituale, das mündliche Überliefern von Geschichten. Gleichzeitig war das Land lange Zeit Teil der Sowjetunion und ist dadurch russisch geprägt.

ZEIT ONLINE: Wie würden Sie Ihre Arbeit beschreiben?

Cooper: Unsere Arbeit ähnelt technisch der von Irving Penns mobilem Fotostudio. Unser Material ist leicht transportabel, damit wir zu den Menschen reisen können und sie nicht in ein Studio bitten müssen. Auch die Arbeit von Edward Curtis hat uns beeinflusst. Er hat Ende des 19. Jahrhunderts amerikanische Eingeborene porträtiert. In diesen Bildern ist etwas die folkloristischen Anmutung wiederzufinden, die man auch in unseren Bildern sieht. Wir bearbeiten unsere Fotos jedoch nach. Die Farbpalette, die wir dabei verwenden, ähnelt ein wenig der der Präraffaeliten.

ZEIT ONLINE: Wie unterscheidet sich der Blick des Fotografen auf eine Landschaft von dem des Malers?

Gorfer: Um Kirgisistan zu verstehen haben wir uns die kirgisische Malerei angesehen. Die Symbolik, die kirgisische Künstler benutzen. Wenn wir uns mit einem Land auseinandersetzen, dann geht es auch immer um die Textur und die Formen der Landschaft. Geschichte und Gegenwart beeinflussen unsere Werke. Wir komponieren ähnlich wie Maler. Trotzdem ist unser Blick ein fotografischer.

ZEIT ONLINE: Ihr Buch beginnt mit der Schilderung einer Szene im Flugzeug: Eine russische Maschine mit verblichenen Sitzpolstern. Es riecht nach Wodka...

Sarah Cooper und Nina Gorfer Die 37-jährige US-Amerikanerin Cooper und die 32-jährige Österreicherin Gorfer leben und arbeiten im schwedischen Göteborg. Seit ihrem Studienabschluss als Gestalterinnen an der University of Design and Crafts in Göteborg im Jahr 2005 stellten sie in Institutionen wie dem Stockholmer Kulturhuset und verschiedenen Galerien aus. Ab Oktober ist ihre Ausstellung My Quiet of Gold im Gestalten Space in Berlin zu sehen.

Gorfer: So ging es während der ganzen Reise weiter. Es gibt in Kirgisistan den Brauch des Trinkspruchs. Man sitzt in einem Raum mit einer Familie von Kirgisen, mit einem Glas Wodka vor sich, und jemand erhebt sich, um eine kleine Rede zu halten. Spätestens dann sollte man zählen, wie viele Menschen im Raum sind: Genau so viele Gläser wird man leeren müssen, wenn man erst mal das erste angefasst hat.

Cooper: Es sind ganz bezaubernde Reden, die einen zu Tränen rühren können. Trinkt man danach sein Glas nicht ganz aus, bedeutet das, dass man die Person nicht wertschätzt. Deswegen kann man nur zu Beginn ablehnen. Hat man ein Glas erhoben, muss man auch alle anderen leeren.

ZEIT ONLINE: Die Kirgisen in Ihren Bildern schlüpfen in die Rolle historischer und mythologischer Figuren. Die Realität hinter den ikonografischen Darstellungen scheint trotzdem durch.

Cooper: Wir nehmen uns die Freiheit, Motive zu abstrahieren oder mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Unsere Bilder dokumentieren nicht das, was in diesem Moment da war, sondern eher, wie sich dieser Moment angefühlt hat. So entsteht dann ein Bild wie das der am Boden liegenden, gefolterten Frau. Oder des Hundes, den wir als Wolf fotografiert haben.