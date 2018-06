In einem neoklassizistischen Stadtpalast an der Place Royale zeigt das Musée Magritte wechselnde Ausstellungen der umfangreichen Sammlung von René Magritte (1898–1967), Brüssels berühmtestem Maler. Mythen des Kleinbürgerlichen ranken sich um den großen Surrealisten: Er ging mit seinem Hund in Parks und Galerien, spielte Schach, verreiste selten. Seinen Geist hingegen ließ Magritte fliegen wie die Tauben auf seinen Gemälden und eilte mit seinem Werk Pop-Art und Konzeptkunst voraus.

André Breton, sein Pariser Freund und Verfasser des Manifests des Surrealismus, sagte einmal über Magritte: "Was ist der Surrealismus? Das ist ein Kuckucksei, das unter Mitwissen von René Magritte ins Nest gelegt wird." Paul Eluard, Hans Arp, Juan Miró und Salvador Dalí gehörten zu Magrittes Freundeskreis, dennoch führte er an der Seite seiner Kindheitsfreundin und Ehefrau Georgette Berger ein eher bürgerliches Leben und pflegte dieses Image. Seine Bilder zeigen immer wiederkehrende Motive wie einen Apfel, Vorhänge, einen Fesselballon, an den er sich aus der Kindheit erinnerte. Seine Mutter hatte Selbstmord begangen, und später malte Magritte immer wieder sein traumatisches Erlebnis: Er war dabei, als man ihre Leiche fand, mit dem Nachthemd über ihrem Kopf.

Zu seinen berühmtesten Bildern gehören die verschiedenen Versionen von Le trahison des images (Ceci n’est pas une pipe) – Der Verrat der Bilder (Dies ist keine Pfeife). Magritte wies energisch darauf hin, dass eine Sache nicht mit ihrer Darstellung zu verwechseln sei: "Können Sie meine Pfeife stopfen? Natürlich nicht! Sie ist nur eine Darstellung. Hätte ich auf mein Bild geschrieben, 'Dies ist eine Pfeife', so hätte ich gelogen."

Petra Sparrer Petra Sparrer hospitierte während ihrer journalistischen Ausbildung im ZDF-Studio Brüssel. Seitdem fährt sie immer wieder gerne in die quirlige, multikulturelle belgische Hauptstadt. Sparrer arbeitet als freie Journalistin, Verlagslektorin und Übersetzerin in Köln. Reiseführer schrieb sie für verschiedene Verlage, unter anderem über Brüssel, Brügge, Antwerpen und Gent sowie Lyon und Palma de Mallorca.

Nichts ist, wie es scheint. Dies vermitteln die Bilder des Surrealisten in aller Deutlichkeit, bleiben jedoch ansonsten rätselhaft und häufig haftet ihnen etwas Subversives, Makabres und Mehrdeutiges an, das den Betrachter nicht mehr loslässt. So nennt er sein Gemälde einer Frau am Fenster mit blau eingefärbtem Torso La Magie Noire (Schwarze Magie). In Le Retour (Die Rückkehr) schwebt eine von weißen Wolken durchsetzte Taube am Nachthimmel über einem Nest mit drei Eiern. Als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg entstanden in wenigen Wochen 30 absichtlich rohe und grausame Werke seiner sogenannten période vache, Werke wie beispielsweise L’Ellipse (1948) mit der als Gewehr karikaturistisch verlängerten Nase. Mit diesen Gemälden wollte Magritte das blasierte Pariser Ausstellungspublikum brüskieren.

Von 1951 bis 1967 entstand das Spätwerk des Künstlers, der sich seines internationalen Formats schon bewusst war und rastlos im Sportwagen durch Brüssel fuhr. Nostalgisches Ambiente bietet noch heute sein Lieblingscafé La Fleur en Papier dorée an der Rue des Alexiens 53–55, wo Magritte sich gern mit seinen Künstlerfreunden traf.

Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, ebenso wie in Magrittes kleinem Wohnhaus mit Atelier in der Brüsseler Gemeinde Jette. In Jette wohnte Magritte 24 Jahre lang in der unteren Etage mit Garten. Magritte, der auf der Straße stets einen Hut trug, stand zu Hause meist im Anzug an der Staffelei. Hier entstand etwa die Hälfte seines Werks, das rund 1.000 Bilder umfasst. Heute beherbergt das Haus ein kleines Magritte-Museum. Die oberen Räume mit Dokumenten und Fotos aus Magrittes Nachlass kann man sich auf eigene Faust ansehen, den unteren Teil mit einer Führung in Englisch. Die Möbel sind typisch für belgische Wohnverhältnisse jener Epoche, aber die Farbgebung und das Design der Teppiche stammen von Magritte und Georgette. Einige dieser original erhaltenen Elemente findet man in Magrittes Werken wieder.

Dieser Text ist im Michael Müller Verlag erschienen.

Petra Sparrer: Reiseführer Brüssel MM-City, 3. Auflage 2011, Michael Müller Verlag, 272 Seiten, 14,90 Euro