Engel, Weise aus dem Morgenland, Ochs' und Esel: All diese biblischen Motive können Besucher derzeit in Mexikos Hauptstadt in einer Art Bibel-Freizeitpark bewundern. Das Besucherinteresse wird wohl nicht ausbleiben: Fast 90 Prozent der Mexikaner sind Katholiken. Knapp acht Prozent sind Protestanten.