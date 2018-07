Seit den siebziger Jahren sind Zehntausende Vietnamesen nach Deutschland gekommen. Sie haben in West- und Ostdeutschland gearbeitet, gelebt, studiert, geheiratet. Viele kehrten nach der Wende nach Vietnam zurück – und kamen doch von Deutschland nicht los. Die Berliner Fotografin Nora Bibel porträtiert Vietnamesen, die zurück nach Vietnam gingen, in Großstädte wie Saigon und Hanoi sowie in Provinzen wie Hue und Ha Thinh. Bibels wunderbarer Bildband Heimat. Que Huong erschien im Kerber Verlag. Ihre Bilder sind bis 15. Juli im Museum Lichtenberg zu sehen.