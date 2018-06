Die preisgekrönte Fotografin Sara Hannant dokumentiert alte Rituale, die in England wieder aufleben. Menschen feiern die Wiedereinsetzung der Monarchie von 1660, die Parade der Kaminkehrer und das Schneiden von Binsen. Jede Region hat eigene Bräuche. So tragen zum Beispiel in Devon Menschen in den Morgenstunden brennende Fässer auf ihren Rücken durch die Straßen. Einige Gemeinden opfern Stroh- oder Laubfiguren, was Glück bringen soll. Hannants Fotos erscheinen im Bildband Mummers, Maypoles and Milkmaids: A Journey Through the English Ritual Year.