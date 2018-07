Freitagnachmittag: Ankommen

Istanbul liegt nicht nur geographisch auf der Grenze zwischen dem europäischen und dem asiatischen Kontinent: Die Stadt ist längst auch zu dem Umsteigeort schlechthin geworden für Reisende zwischen West und Ost. Verschiedene Fluggesellschaften fliegen Istanbul von Deutschland aus regelmäßig an, zum Beispiel airberlin, Condor, Lufthansa, Öger Tours und Turkish Airlines. Flugtickets sind daher oft sehr günstig zu ergattern.

Zur Einstimmung auf die Stadt gibt es kaum einen schöneren Ort als den, wo sich das Goldene Horn und der Bosporus treffen – bei der Galata-Brücke. Erstens zieht einem der Blick von der Brücke auf die Silhouetten der Blauen Moschee, des Topkapi-Palastes und der Hagia Sophia die Schuhe aus. Und zweitens gibt es daher dort nicht nur die schönste, sondern obendrein noch eine sehr günstige Gelegenheit für ein frühes Abendessen, das mit kindlichen Bettgehzeiten kompatibel ist: Auf dem kleinen Fischmarkt am Fuße der Galata-Brücke – auf der Seite Beyoglu, nicht bei der Altstadt Sultanahmet – bekommt man für wenige türkische Lira frischen Fisch und eine Kelle Kartoffelsalat dazu. Den Plastikteller einfach ans andere Ende des Marktes balancieren, denn etwas entfernt von der Brücke gibt es ein kleines Stück Rasen mit wackeligen Plastiktischen und -stühlen und toller Aussicht.

Die Schlecht-Wetter-Variante: ein Bummel durchs Museum Istanbul Modern auf der Beyoglu-Seite des Bosporus. Das hat – neben diversen Ausstellungen moderner Kunst – auch ein sehr gutes Restaurant. Obwohl auf der Speisekarte eher untürkische Pasta- oder Risotto-Gerichte stehen und der Raum auf den ersten Blick für Familien etwas überdimensioniert stylisch aussieht: Der Blick durch die Glasfront auf den Bosporus und Sultanahmet ist einfach ein Kracher, die Pasta schmeckt mindestens so gut wie in Italien und die Kellner und Köche hätten einen Preis als kinderliebstes Personal der Stadt verdient.

Freitagabend: Dachterrasse

Istanbul ist die Stadt der Dachterrassen. Zum Glück, die – in Kooperation mit dem Babyfon – retten Eltern nämlich den sonst ja oft recht langweiligen Abend, wenn die Kinder bereits friedlich im Bett liegen, aber die Nacht für Erwachsene noch zu jung ist. In Istanbul gibt es nämlich nicht nur diverse schicke Rooftop-Bars für die Kinderlosen, sondern auch etliche Hotels und Ferienwohnungen mit Dachterrassen. Mein Mann und ich gehörten schon in der Vor-Kinder-Zeit zur Fraktion Ferienhaus oder Ferienwohnung; Hotels sind nicht so unser Ding. Weil wir das Gefühl eines Wohnungsschlüssels in unserer Tasche mögen. Und neuerdings auch den Luxus verschiedener Zimmer sowie einer Küche, in der man selbst Babybrei oder Fischstäbchen kochen kann.

Der türkisch-deutsche Architekt Erdoğan Altindis saniert seit Jahren Altbauwohnungen in dem Viertel Beyoglu Nahe des Galataturmes, das übrigens erheblich charmanter ist als die sehr touristische Altstadt. Altindis' Angebot: eine Kreuzung aus Ferienwohnung mit Hotelservice (www.manzara-istanbul.com). Über sein Büro kann man nämlich vieles bequem buchen: Flughafentransport, Frühstück ans Bett, Babysitter, Babybett, Kinderhochstuhl – oder auch schlicht mal eine Ladung Wäsche in der Waschmaschine im Büro waschen. Vor allem aber haben zumindest einige seiner Wohnungen Dachterrassen; in einer hat er sogar ein eigenes Hamam eingebaut.