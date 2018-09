Der Frankfurter Flughafen soll am Donnerstag von 15 bis 22 Uhr bestreikt werden. Etwa 200 Beschäftigte aus den Bereichen Vorfeld-Aufsicht und Vorfeld-Kontrolle des Flughafens wollen die Arbeit niederlegen, kündigte die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) in Berlin an.

Das könnte den Flugverkehr auf dem größten deutschen Flughafen stark behindern oder sogar komplett lahmlegen. GdF-Tarifvorstand Markus Siebers sagte, er gehe davon aus, dass der Flugverkehr "massiv beeinträchtigt" werde.

Die Streiks des Vorfeld-Personals können eine große Auswirkung haben, weil es sich um eine kleine, aber entscheidende Berufsgruppe auf den Flughäfen handelt. Die Angestellten sorgen dafür, dass Flugzeuge von ihren Parkpositionen reibungslos zu den Flugbahnen kommen. Sie arbeiten als Verkehrsdisponenten, Vorfeldlotsen oder Flugzeug-Einweiser.

Reiserecht Fluggastrechte Die Rechte von Fluggästen bei Verspätungen, Annullierungen und Überbuchungen sind im sogenannten Montrealer Übereinkommen und in der EU-Verordnung (EG) Nr. 261/2004 festgelegt. Beide Texte finden Sie zum Beispiel auf der Website der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (Söp) zum Download. Betreuung Bei Wartezeiten am Flughafen wegen verspäteter Flüge haben Reisende ein Anrecht auf Betreuung durch die zuständige Airline. Ist ein Flug zwischen mindestens zwei (Kurzstrecke) und vier Stunden (Langstrecke) verspätet müssen den Fluggästen laut EU-Verordnung "Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit angeboten werden." Außerdem dürfen die Reisenden unentgeltlich zwei Telefongespräche führen oder zwei Faxe oder E-Mails versenden. Wer wegen eines ausgefallenen Fluges auf eine Übernachtung angewiesen ist, bekommt diese von der Airline gestellt. Die Hotelübernachtung darf jedoch nicht auf eigene Faust gebucht werden. Reisende sollten sich dafür unbedingt mit einem Mitarbeiter der Airline am Flughafen in Verbindung setzen. Ausgleichszahlungen "Wenn nicht-unternehmensangehörige Personen, beispielsweise Fluglotsen, ihre Arbeit niederlegen oder es sich um einen Generalstreik handelt, liegt höhere Gewalt vor", heißt es auf der Website der Verbraucherzentrale NRW. Schadensersatz wird dann nur in Ausnahmefällen gezahlt. "Im Fall eines Fluglotsenstreiks berufen sich die Airlines auf höhere Gewalt. Die meisten Juristen sehen das ähnlich. Es ist deswegen unwahrscheinlich, dass einem Passagier wegen eines ausgefallenen Fluges Schadensersatz zugesprochen wird", sagt auch Heinz Klewe von der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Ausnahmen gibt es, diese sind jedoch selten. Es macht also nach Meinung der Experten nur in wenigen Fällen Sinn, auf Schadensersatz zu klagen. Die Verbraucherzentrale schreibt dennoch: "Genervte Urlauber, die wegen des Arbeitskampfes lieber wieder nach Hause möchten, können den Reisevertrag wegen höherer Gewalt kündigen, wenn die Reise durch den Streik erheblich beeinträchtigt wird." Dies sei bei pauschalen Kurzreisen und langen Streiks eher der Fall.

Flughafenbetreiber rüsten sich gegen Streik

Der für den Flugbetrieb zuständige Vorstand des Flughafenbetreibers Fraport , Peter Schmitz, forderte die Passagiere auf, sich bei ihren Fluggesellschaften zu informieren, ob die Flüge wie angekündigt stattfinden. Fraport will mit sogenannten Management-Lotsen mindestens die Hälfte des geplanten Flugverkehrs aufrechterhalten. GdF-Verhandlungsführer Dirk Vogelsang warnte davor, die Sicherheit auf dem Vorfeld zu gefährden, indem nicht qualifiziertes Personal eingesetzt würde. Nicht alle Tätigkeiten könnten von Fachfremden übernommen werden. Die Funker der Vorfeldkontrolle müssten zum Beispiel 50 bis 60 Funksprüche pro Minute verarbeiten. Dazu brauche man Erfahrung.

Fraport prüft juristische Schritte gegen Streik

Hintergrund für den Streik ist ein Tarifkonflikt um Einkommen und Arbeitszeit: Fraport habe bis zuletzt dem Ergebnis einer Schlichtung in dem Tarifkonflikt nicht zugestimmt, sagte GdF-Sprecher Matthias Maas. Die Beschäftigten fordern deutlich höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

Fraport-Arbeitsdirektor Herbert Mai sagte, man wolle auf Grundlage des bisherigen Angebots weiter verhandeln. Er widersprach der GdF-Darstellung, dass man die Gleichstellung mit dem Personal in München verweigere. Bei den Vorfeldlotsen sei man auf exakt dem gleichen Niveau.

Bei den übrigen Beschäftigen verlange die GdF Gehälter, die den Rahmen am Flughafen sprengen würden. Für sie gebe es auch keine Vergleichsgruppen in München oder Berlin. Mai bezifferte die verlangten Steigerungen auf 64 bis 73 Prozent gegenüber dem Status Quo. Fraport prüfe zudem juristische Schritte gegen den Streik.