Am Flughafen in Frankfurt hat der angekündigte Streik der Vorfeldmitarbeiter begonnen. Das bestätigte der Flughafenbetreiber Fraport . Mit Verspätungen und Flugausfällen ist bis 22 Uhr zu rechnen.

Die Deutsche Bahn bietet gestrandeten Passagieren an, sie zu ihren Zielen in Deutschland weiterzufahren. Wer wegen des Streiks seinen Flug bei Lufthansa und airberlin nicht antreten kann, könne seinen Flugschein gegen einen Bahn-Gutschein für die Strecke eintauschen, teilte das Unternehmen mit. Das Angebot gilt nicht für Gäste anderer Fluggesellschaften. Die Bahn kündigte an, ihre Züge, falls nötig, zu verlängern und Personal aus anderen Abteilungen auf die betroffenen Bahnhöfe zu schicken.

Lufthansa hat allein für den Donnerstag 100 Flüge von und nach Frankfurt gestrichen . Für Freitag wurden 250 Flüge aus dem Programm genommen, wie eine Sprecherin mitteilte. Es handele sich ausschließlich um Kurz- und Mittelstrecken, während die interkontinentalen Verbindungen aufrecht erhalten blieben. Die Fluggesellschaft bietet ihren Kunden kostenlose Stornierungen sowie Umbuchungen auf andere Flüge oder die Bahn an. Die Passagiere sollten sich persönlich informieren oder auf der Website nachschauen. Dort seien auch jederzeit Umbuchungen möglich.

Reiserecht Fluggastrechte Die Rechte von Fluggästen bei Verspätungen, Annullierungen und Überbuchungen sind im sogenannten Montrealer Übereinkommen und in der EU-Verordnung (EG) Nr. 261/2004 festgelegt. Beide Texte finden Sie zum Beispiel auf der Website der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (Söp) zum Download. Betreuung Bei Wartezeiten am Flughafen wegen verspäteter Flüge haben Reisende ein Anrecht auf Betreuung durch die zuständige Airline. Ist ein Kurzstreckenflug mindestens zwei Stunden verspätet oder ein Langstreckenflug mindestens vier Stunden, müssen den Fluggästen laut EU-Verordnung "Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit angeboten werden". Außerdem dürfen die Reisenden unentgeltlich zwei Telefongespräche führen oder zwei Faxe oder E-Mails versenden. Wer wegen eines ausgefallenen Fluges auf eine Übernachtung angewiesen ist, bekommt diese von der Airline gestellt. Die Hotelübernachtung darf jedoch nicht auf eigene Faust gebucht werden. Reisende sollten sich dafür unbedingt mit einem Mitarbeiter der Airline am Flughafen in Verbindung setzen. Ausgleichszahlungen Was höhere Gewalt ist, erläutert die Website der Verbraucherzentrale NRW. Schadensersatz wird nur in Ausnahmefällen gezahlt. Es ist nach Meinung der Experten nur in wenigen Fällen sinnvoll, auf Schadensersatz zu klagen.

Der Streik der Vorfeldlotsen, Verkehrsdisponenten und Flugzeugeinweiser soll von 15 bis 22 Uhr dauern. Auch am Freitag wollen die Mitarbeiter ihre Arbeit niederlegen. Für den Fall, dass es keine Einsicht gebe, solle der Flughafen am Freitag von 8 bis 22 Uhr bestreikt werden, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF), Matthias Maas. Die Wirkung des für den heute geplanten Streik sei "bisher nicht groß genug".

ver.di kritisiert Streiks der Vorfeldlotsen

Die Gewerkschaft ver.di kritisierte den Streik am Frankfurter Flughafen . Angeführt von der Gewerkschaft der Flugsicherung versuche eine kleine Minderheit, sich auf Kosten anderer zu bereichern, sagte ver.di-Sekretär Gerold Schaub. Er erinnerte an den Zukunftsvertrag beim Betreiber Fraport, in dem die Beschäftigten Sparmaßnahmen von 24 Millionen Euro akzeptiert hatten. Von denen wolle sich nun eine kleine Gruppe bis zu 8 Millionen holen.

"Der Betriebsfrieden ist nachhaltig gestört", sagte Schaub. Er verlangte vom Fraport-Vorstand, sein bereits überhöhtes Angebot an die GdF zurückzunehmen. Dieses war von der GdF bereits als unzureichend abgelehnt worden.

Das Vorfeldpersonal ist eine kleine, aber entscheidende Berufsgruppe auf den Flughäfen. Es sorgt unter anderem dafür, dass Flugzeuge von ihren Parkpositionen zu den Flugbahnen kommen. Am Frankfurter Flughafen arbeiten rund 200 Beschäftigte in der Vorfeldkontrolle, Vorfeldaufsicht und der Verkehrszentrale. 190 davon sind in der GdF organisiert.