Taxifahrer sind Spione des alltäglichen Lebens. Der Fotograf Oliver Perrottet hat während seiner Fahrten als Taxichauffeur immer wieder seine Kamera gezückt: Zürich erscheint in seinen Bildern roh und verspielt zugleich. Er fotografierte Porträts durch spiegelnde Scheiben, das Straßenleben bei Nacht und die Umnutzung des öffentlichen Raums zum Tennisplatz. Oliver Perrottet lebt in Zürich und seit 1970 auch in Lima, Peru. Für Lima entwickelte er alleine den ersten vollständigen Stadtplan. Sein Bildband Taxi erscheint in der Edition Patrick Frey.