Im August 2011 wandert eine junge Frau allein durch Island. Klara Harden trägt einen 21 Kilo schweren Rucksack auf schmalen Schultern. Er ist vollgepackt mit Ausrüstung für 25 Tage in der Wildnis, Schlafsack, Kocher und Proviant, dazu ihre Kamera, Objektive und Stativ. Harden, Informationsdesignerin aus Graz in Österreich , läuft durch die grüne Einsamkeit der mit weichem Moos bewachsenen Hügel, balanciert barfuß durch Wildbäche, stapft über Altschneefelder. Nachts schläft sie im Zelt, zum Frühstück gibt es Haferbrei, mittags Müsli-Riegel.

Harden ist keine sturmerprobte Trekkerin. Länger als einen Tag ist die 23-Jährige vor ihrer Ankunft in Island noch nie gewandert . Mit der Solo-Tour will sie sich herausfordern, sich Ängsten – wie ihrer Furcht nachts allein draußen zu schlafen – stellen. Im Frühjahr hat Harden ihr Studium beendet. Jetzt fühlt sie die Frage, wo sie hin will im Leben. Sie sucht Erfahrungen, die ihr die Gewissheit geben, "dass ich alles schaffen kann".

In der Einsamkeit Islands kommt Harden schnell an die Grenzen, die sie überwinden will. Tagelang quält sie sich über endlose Schotterpisten. Ein anderes Mal verirrt sie sich beinahe. Doch der Gedanke an die Menschen, die ihre Tour ermöglicht haben, motiviert sie weiterzulaufen. Trotz Nieselregens und ständigen Windes zwingt sie sich, immer wieder anzuhalten und das Stativ aufzubauen. Mit ihrer digitalen Spiegelreflexkamera mit Video-Funktion filmt sie jeden Tag fast zwei Stunden sich selbst und ihre Umgebung.

Diese sehr persönliche Dokumentation ist mittlerweile als 15-Minuten-Clip im Netz zu sehen – in erster Linie als Dankeschön und Gegenleistung für die Menschen, die Hardens Island-Abenteuer finanziert haben: Einen Großteil der Reisekosten, gut 1.500 Euro, hat die junge Frau mit Hilfe von Crowdfunding auf der deutschen Internet-Plattform Startnext eingesammelt. Ohne dieses Geld wäre die Wanderung ein Traum geblieben. "Mein Konto war bei damals kurz nach dem Studium bei Null Euro", sagt Harden.

Crowdfunding bedeutet das Finanzieren von Projekten durch Unterstützer aus dem Netz. Wer eine Idee und einen konkreten Plan zur Umsetzung hat, stellt sein Projekt auf Plattformen wie Startnext , Pling oder MySherpas vor und nennt eine Summe, die er für die Realisierung braucht. Wenn Internet-Nutzern das Projekt gefällt, geben sie im Idealfall dafür Geld. Meist sind das kleinere Beträge zwischen einem und 100 Euro: Auf Startnext, der größten deutschen Crowdfunding-Plattform, fördern Unterstützer Projekte im Schnitt mit je 70 Euro.

Für jeden Betrag gibt es eine Gegenleistung

Anders als beim Spenden bekommen Crowdfunding-Unterstützer für ihren Beitrag eine vorab vereinbarte Gegenleistung, so genannte Dankeschöns, die je nach Höhe der Förderung verschieden groß ausfallen. Wer etwa Harden mit 25 Euro unterstützte, erhielt eine auf der Wanderung geschriebene Postkarte aus Island. Für 50 Euro lieferte sie einen Happy Dance auf persönlichem Video-Clip. Andere Crowdfunding-Reisende pflanzen auf der Strecke Bäume mit persönlicher Widmung für den Förderer oder verschicken handgefertigte Matetee-Becher aus Argentinien .

Ein erfolgreich finanziertes Projekt wird auf Startnext im Schnitt von 31 Förderern unterstützt. Alles was die Unterstützer über das Projekt und die Menschen dahinter wissen, haben sie aus dem Netz erfahren: aus der Präsentation auf der Crowdfunding-Plattform, Postings bei Facebook, Videoschnipseln auf YouTube oder Vimeo, Tweets oder Blogeinträgen. Für Klara Hardens Island-Tour haben 48 Menschen Geld gegeben. "Nur zwei oder drei davon kenne ich persönlich", sagt Harden. Einige der unbekannten Förderer hätten ihr E-Mails geschrieben. "Ich würde das auch gerne machen, aber ich kann nicht weg", habe da oft gestanden, und: "Mach' du das für mich."