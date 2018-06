"Was wollen die auf einmal hier", murmelt Brett Patterson und fährt mit seinem Finger über eine Satellitenkarte, die von Punkten übersät ist. Jeder Punkt steht für einen Vogel, der am Flughafen Vancouver gesichtet wurde. In letzter Zeit kommen immer mehr Möwen dazu. Eigentlich hat Patterson schon genug Probleme: Adler, Falken, Kanadagänse. Als Sicherheitsdirektor soll er die Flugzeuge vor der Konkurrenz in der Luft schützen. Denn Zusammenstöße mit Vögeln können Flugzeuge beschädigen, gefährlich wird es vor allem, wenn sie in die Turbinen geraten.

Am Flughafen Vancouver ist das Risiko für ein Flugzeug eines Vogelschlags besonders groß. Hier kreuzen sich die Reisewege von Menschen und Vögeln. Pro Jahr starten und landen 300.000 Flugzeuge, fünf Millionen Zugvögel passieren die Region. Die weitläufigen Wiesen und das viele Wasser am Flughafen ziehen zahlreiche einheimische Vogelarten an, geschützt liegt er im Delta des Fraser Rivers und direkt am Pazifik.

Etwa 200 Vogelschläge pro Jahr werden auf dem Flughafen Vancouver gemeldet. An deutschen Flughäfen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flugzeug mit einem Vogel zusammenstößt, im Durchschnitt nur ein Drittel so groß. Viele der betroffenen Flugzeuge müssen gleich nach dem Start wieder landen, die Passagiere warten meist Stunden lang auf den nächsten Flug.

Moderne Maschinen sind zwar robust gebaut und überstehen Kollisionen oft fast unbeschadet. Doch schwere Tiere wie Adler oder Reiher sind nach wie vor eine Gefahr im Flugverkehr. Genau wie Vögel, die in großen Schwärmen unterwegs sind. Im Süden Kanadas kommt beides zusammen. Raubvögel wie Weißkopfseeadler überwintern in Scharen , Enten und Kanadagänse fliegen zu Tausenden oder gar Zehntausenden über das Land. Und die Vogelschwergewichte werden immer mehr. In Nordamerika leben heute fast vier Mal so viele Kanadagänse wie 1980, Weißkopfseeadler sogar 35 Mal so viele wie 1970.

Das Waffenarsenal ist vielfältig

Brett Patterson leitet ein Team aus Technikern, Hundeführern und einem Biologen; gemeinsam versuchen sie, die Vögel vom Flughafengelände fernzuhalten. Fast täglich patrouillieren zwei Männer der Spezialeinheit über das Vorfeld. Wenn sie einen Vogel sichten, registrieren sie ihn erst – ein Punkt mehr auf der Satellitenkarte –, dann verjagen sie ihn. Manchmal reicht Händeklatschen. Mutigere Tiere erfordern eine ausgeklügeltere Ruhestörung, zum Beispiel Trillerpfeifen in den Klangfarben "Möwen-Warnschrei" oder "Krähe in Not". Fehlt die passende Vogelstimme in ihrem Repertoire, zielen die Männer mit einer Schreckschusspistole auf die unerwünschten Gäste. Oder schießen mit Feuerwerkskörpern, die heulen und knallen. Lauter sind nur noch die zehn Propangaskanonen, die über das Gelände verteilt sind. Sie können per Fernbedienung gezündet werden.

Lassen sich Vögel partout nicht verscheuchen, oder kommen einem Flugzeug zu nah, schießen die Vogelwehrleute scharf, knapp 2.000 Tiere töteten sie 2010. Hin und wieder nutzen sie die echte Munition, damit die Tiere nicht jede Angst vor den Warnsignalen verlieren.