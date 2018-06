Éric Valli, Jahrgang 1952, hat sich mit Fotografien, Büchern und Filmen über fremde Kulturen, vor allem der Himalaya-Region, einen Namen gemacht. Für sein Buch Leben in der Wildnis ist er dagegen in die USA gereist. Tief in den Wäldern des Mittleren Westens hat er Menschen getroffen, die mit der modernen Gesellschaft radikal gebrochen haben und stattdessen so unabhängig wie möglich ein einfaches, nachhaltiges Leben im Einklang mit der Natur führen.

ZEIT ONLINE: Herr Valli, die Recherche für Ihr Buch hat drei Jahre gedauert. Sie haben sich zu Menschen durchgeschlagen, die mitten in den USA fernab jeglicher Zivilisation leben. Warum war es Ihnen wichtig, diese Dokumentation zu machen?

Éric Valli: Weil es mich fasziniert hat, dass es in der größten Industrienation der Welt Menschen gibt, die nicht nur über unseren überbordenden Ressourcenverbauch reden, sondern radikal handeln. Sie machen einfach nicht mehr mit, leben bewusst ohne Kreditkarte, ohne Internet-Zugang, ohne Elektrizität. Ich finde es spannend, in diesem nach unseren Maßstäben reichsten Land der Welt das Entstehen einer totalen Gegenbewegung mitzuerleben. Wir alle sehen derzeit eine große Erosion der gewohnten Qualität unseres Lebens. Das Interesse, das mein Buch und der Film über eine der Protagonisten erregt hat, zeigt, dass es eine moderne Sehnsucht nach einer Umkehr gibt.

ZEIT ONLINE: Wie haben Sie diese Leute gefunden?

Valli: Man erreicht sie nur über persönliche Tipps. Einer stellt dich dem nächsten vor, bringt dich hin. Alleine hast du keine Chance. Es hat mich viel Zeit gekostet. Es gab abenteuerliche Fahrten durch mit Geröll verblockte Flussbetten, viele Male bin ich auch verloren gegangen. Aber auch wenn man sich verirrt, trifft man interessante Menschen mit interessanten Geschichten.

ZEIT ONLINE: Hat Sie die Begegnung mit den " Netzunabhängigen " verändert?

Valli: Natürlich. Das ist ein langer Prozess, der schon früher bei meinen Reisen ins Himalaya begonnen hat. Man stellt sich Fragen zum eigenen Lebensstil, wenn man heute in der Jurte sitzt und am nächsten Morgen in ein Flugzeug steigt.

ZEIT ONLINE: Sollten wir das Reisen lassen, weil es zu viele Ressourcen verbraucht?

Valli: Ich bin da hin- und hergerissen. Wir sollten weniger reisen, aber das ist schwierig umzusetzen. Wir machen es nicht, obwohl wir es tun sollten.

ZEIT ONLINE: Hat die Erfahrung dieses modernen, rastlosen Lebens Ihre Gesprächspartner dazu bewegt, ein bewusst langsames, einfaches Leben zu führen?

Valli: Das war für viele sicher ein wichtiger Grund. John, den ich den Trapper von der Wallstreet nenne, war früher ein erfolgreicher Geschäftsmann in der Versicherungsbranche. Er war viel unterwegs, doch sein Geld, seine Arbeit, das alles wirkte für ihn zunehmend sinnlos. Lynx, die in einer Jurte lebt, war mit Anfang zwanzig Punkerin, die zwischen Amsterdam und London auf der Suche nach sich selbst war. Sie bezeichnet diese Zeit heute als selbstmörderisch.

ZEIT ONLINE: Haben Sie während der Recherche die USA neu entdeckt? Sie schreiben von einer Reise in mehreren Dimensionen.

Valli: Ich habe ein komplett neues Land kennengelernt. Das war eine Reise in das Fly-Over-Country, die riesige Mitte der USA, über die jeder fliegt, die aber kaum jemand besucht. Es gibt dort viel Land, für das sich niemand interessiert und wo dieses freie, netzunabhängige Leben möglich ist. Einmal habe ich zum Beispiel in Idaho auf einem Hügel gestanden und rundherum, die ganzen 360 Grad, war nur Wald. Zusätzlich zu diesem geografischen Aspekt habe ich aber eine Art Zeitreise gemacht. Das Leben der "Netzunabhängigen" gleicht oft dem der Gründerväter der USA. Sie leben die berühmte Unabhängigkeit, die diese Nation groß gemacht hat.