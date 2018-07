Ron Shoshani rast durch die leeren Straßen Tel Avivs. Vor der Rush-Hour und den allmorgendlichen Staus bleibt ihm nur wenig Zeit. Das Wetter ist perfekt für sein Vorhaben. Sein Ziel ist ein Wolkenkratzer in Ramat Gan, dem Börsenviertel von Tel Aviv. Noch ist der Wolkenkratzer ein Rohbau. Ron Shoshani packt sein Fotoequipment und steigt die Treppe hinauf, 40 Stockwerke. Der Fahrstuhl für die Bauarbeiter ist vor Arbeitsbeginn nicht in Betrieb.

"Der Skyline Tel Avivs steht bis 2020 ein dramatischer Wandel bevor. 25 neue Wolkenkratzer werden sich in den Himmel strecken. In meinen Arbeiten halte ich die Veränderung in einer Art Zeitkapsel fest", sagt Ron Shoshani über seine Fotografien. Vor gut zwei Jahren begann er auf dem Dach des Hochhauses in Ramat Gan, die Veränderungen der Architektur Tel Avis zu dokumentieren. Im Zentrum seines ersten Motivs stand das Azraeli-Center.

Der Komplex besteht aus drei Hochhäusern und liegt an der Ayalon-Hauptverkehrsader. Zentral in Shoshanis Bild treffen sich dort der Ayalon und die Menachim-Begin-Straße. Eine Wolkenbank läuft von den oberen Bildrändern direkt auf das darunter liegende Wahrzeichen der Finanz- und IT-Metropole. Die Stadtmitte ist zu überblicken, am rechten Horizont das Mittelmeer. Nach der Veröffentlichung auf Facebook erntete Shoshanis Foto auf Anhieb etwa 2.000 "gefällt mir".

Um die Fotostrecke zu sehen, klicken Sie bitte auf das Bild. © Ronsho

"Meine Cityscapes oder Urbanen Landschaften haben eine besondere Atmosphäre. Ich fasse die Energie der Stadt mit der Idee und Logik, die in der Stadtplanung allgemein und der Planung eines spezifischen Gebäudes stecken, die letztendlich den Menschen dienen sollen, in einem Gedanken zusammen", sagt Shoshani. Die Kommentare zu seinen im Internet veröffentlichten Arbeiten sprechen für sich: Die Tel Avivim, wie die Bürger Tel Avivs in Israel genannt werden, entdecken ihre eigene Stadt neu.

Auch das Zentrum ändert sich

Shoshanis Familie wanderte vor etwa 100 Jahren aus Litauen nach Israel ein. Seine Vorfahren erbauten Tel Aviv. Er wuchs mit den Geschichten aus der Anfangszeit der wegen ihrer Bauhaus-Gebäude sogenannten "weißen Stadt" auf. Seine Liebe zu Tel Aviv reflektiert er in seinen fotografischen Arbeiten. Shoshani ist Autodidakt, er absolvierte keine Ausbildung als Fotograf und besuchte keine Kunsthochschule. Heute lebt er alleine im nördlichen Stadtteil Ramat Aviv in der Nähe der Universität Tel Aviv.

In den Vororten entstehen Hochhäuser, der Stadtteil Givatajim wird sich bei planmäßigem Bau in fünf Jahren mit dem Titel des höchsten Gebäudes Israels schmücken können. Doch auch bei einem Spaziergang durch die Innenstadt wird die architektonische Veränderung sichtbar: An der Strandpromenade in Richtung Jaffa, der arabischen Altstadt, reiht sich Baustelle an Baustelle. Zu den Hotelbettenburgen kommen Eigentumskomplexe mit Meerblick. In der Dizengoffstraße, Ecke Frishmanstraße, befindet sich ein weiterer kurz vor der Fertigstellung.

Tel Aviv vibriert Tag und Nacht

Im südlichen Abschnitt des renommierten Rothschild-Boulevards entstanden gleich mehrere Apartmenthochhäuser; weitere werden errichtet. Ein Quadratmeter Eigentumswohnung kann hier besonders gewinnbringend veräußert werden, und aufgrund des Platzmangels gibt es nur eine Richtung für Neubauten: nach oben. Die älteste und bekannteste Flaniermeile mit ihren klassischen Stadtvillen, links und rechts einspurige Fahrbahnen für Kraftfahrzeuge und in der Mitte eine großzügige Allee für Fußgänger und Radfahrer, verdeutlicht den Wandel signifikant.

Tel Aviv, "die weiße Stadt", die sich dank ihrer vielen Gebäude in Bauhaus-Architektur mit einem UNESCO-Weltkulturerbe schmücken darf, lebt. Und vor allem lebt diese Stadt rasant. "In zehn bis 15 Jahren werden die Bewohner Tel Avivs nostalgisch zurückblicken. Tel Aviv ist schnell, Tel Aviv vibriert 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche, das gibt den Menschen kaum Zeit zum Durchatmen", sagt Ron Shoshani. "Ich möchte die Wahrnehmung im Ausland ändern. Bisher steht Israel eher für Soldaten, Kriege und Terroranschläge oder religiöse Menschen und Wahrzeichen – eben durch die Bilder, die im Bewusstsein der Betrachter verankert bleiben."