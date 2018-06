Der Deutschen Bahn macht erneut die Sommerhitze zu schaffen: In mindestens drei Zügen haben am Freitag Klimaanlagen nicht richtig funktioniert. Passagiere eines Zuges von München nach Hamburg wurden gleich zweimal von einem Ausfall der Klimaanlage erwischt. Die Fahrt mit dem ersten Zug endete wegen der Störungen in Nürnberg , wie ein Bahnsprecher sagte. Im Ersatzzug, mit dem die Reisenden weiter nach Hamburg fahren sollten, gab es dann eine weitere Panne mit der Klimaanlage. Dieser ICE musste nach Angaben von Reisenden eine Viertelstunde bei Würzburg halten. Der Zug konnte danach weiterfahren, sagte der Bahnsprecher.

Zwei Waggons wurden gesperrt

In einem ICE von Interlaken in der Schweiz nach Berlin mussten am Freitag zwei zu heiße Waggons gesperrt werden. Die Ursache für die Störung blieb zunächst unklar. Einem Bahnsprecher zufolge sollen die Wagen am Montag untersucht werden.

Der Berliner Tagesspiegel berichtete von Problemen mit Gleisen, die sich durch die Hitze verbogen hatten. Durch die sogenannte Verwerfung sei eine leichte Kurve entstanden, zitierte die Zeitung einen Bahnsprecher. Mehrere Regionalzüge mussten deswegen das Tempo drosseln, was zu Verspätungen führte. Reisende waren demnach aber nicht gefährdet.

Vergangenen Freitag war der bisher heißeste Tag des Jahres 2012. In ganz Deutschland war es teils über 30 Grad warm. Die Bahn hatte bereits im Sommer 2010 große Probleme mit den Klimaanlagen gehabt. Seitdem gab es immer wieder Berichte über sogenannte Saunazüge.