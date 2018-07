Von der Arktis gebissen: So nennen Kanadier Menschen, die sich nach den Polarregionen sehnen. Der Bergsteiger und Fotograf Michael Vogeley gehört dazu. Seine Erlebnisse und Fotografien hat Vogeley in dem Buch Terra Polaris veröffentlicht (Bergverlag Rother). So unterschiedlich die Polargebiete in Grönland, auf den Lofoten, in Sibirien und am Südpol auch sind: Schönheit und Einsamkeit einen sie. Wenn Reiseregeln für diese sensible Gebiete beachtet werden, solle der Mensch sie auch erkunden, sagt Vogeley im ZEIT-ONLINE-Interview.