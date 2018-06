"Ist er das, Jigmet?" Ich starre auf die Felswand, die sich sechzig Meter vor uns jäh erhebt. An einer Stelle scheint sich plötzlich der Boden zu bewegen. Die Umrisse eines großen Tieres schälen sich aus dem schneebedeckten Hintergrund.

Zwei Wochen zuvor war ich in der Hoffnung aufgebrochen, einen der dreihundert verbliebenen Schneeleoparden Ladakhs in den rauen Berghängen des Himalaya zu entdecken. Statt Strandurlaub waren Übernachtungen bei minus dreißig Grad Celsius angesagt. Jeden morgen bei Sonnenaufgang verließen mein Reiseführer Jigmet und ich das Zeltlager auf knapp viertausend Metern Höhe, folgten dem Verlauf mehrerer Täler, überwanden Hügel und Felsspalten und tasteten uns auf vereisten Flüssen voran. Das Wasser in den Trinkflaschen fror zu Eisklumpen. In der ungewohnten Höhe setzte ich langsam und konzentriert einen Schritt vor den anderen. "Genau wie eine Schildkröte", bemerkte Jigmet taktvoll.

Regelmäßig entgingen mir Bewegungen in der bizarren Mondlandschaft um uns herum. Jigmets Augen dagegen sind geübt darin, das felsige Terrain abzusuchen. Der Gedanke, dass der rauchgraue Räuber, den wir so innig herbeisehnten, ganz in der Nähe ist und sich keine unserer Bewegungen entgehen lässt, machte meine Suche zur Obsession. Nach einigen Tagen hielt ich jeden von der Erosion verformten Felsen für einen Schneeleopardenkopf und vermutete das gefleckte Tier hinter jedem noch so kleinen Gebüsch. Nachts besuchte er meine Träume.

Tatsächlich verschmilzt die Bergkatze zuweilen so gekonnt mit ihrer Umgebung, dass man ihr in Teilen Ladakhs magische Kräfte zuschreibt. In Liedern und Erzählungen ist die Rede vom Phantom der Berge, dessen klagendes Rufen den Menschen nachts den Schlaf raubt und Kindern die Haare zu Berge stehen lässt. Es ist dieses Heulen, der Paarungsruf des Schneeleoparden, das westliche Bergsteiger immer wieder an Gerüchte über den Yeti glauben lässt.

Endlich, am vorletzten Tag unserer Suche, stehen wir dem Gesuchten so unvermittelt gegenüber, dass ich es zunächst kaum glauben kann. Aber dort steht er: ein ausgewachsener Schneeleopard. Sein buschiger Schwanz, beinahe so lang wie sein Körper, zuckt nervös. Er dreht den massigen Kopf in unsere Richtung und wittert, als wollte er herausfinden, welche Absichten wir hegen. Dann dreht sich die Raubkatze ein letztes Mal zu uns um, würdevoll, ja beinahe gönnerhaft, ehe sie sich in höhere Lagen zurückzieht und schließlich in einem Felsspalt verschwindet. Niemals zuvor habe ich so ein anmutiges Tier gesehen.