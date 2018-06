Eine Lösung des festgefahrenen Tarifkonflikts zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Ufo ist nicht in Sicht. Beide Seiten forderten am Samstag von der Gegenseite den nächsten Schritt. Die Lufthansa rief die Gewerkschaft auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Fluglinie habe ein "attraktives Angebot" vorgelegt, sagte der Lufthansa-Sprecher. Das bestehende Angebot beinhalte "sehr weitreichende Zusagen zur Sicherheit der Arbeitsplätze", das Unternehmen sehe "im Moment keine Veranlassung, da nachzubessern".

Ein Ufo-Sprecher sagte: "Wir haben bislang kein akzeptables Angebot der Lufthansa bekommen – und rechnen auch nicht damit." Die Gewerkschaft drohte mit weiteren Streiks. "Wir sind in der Lage, innerhalb kürzester Zeit in ganz Deutschland loszulegen", sagte der Sprecher. Wann und wo das Kabinenpersonal in den Ausstand treten könnte , ließ er aber offen. Das will die Gewerkschaft sechs Stunden vorher ankündigen.

Die Gewerkschaft hatte die Lufthansa am Freitag zum ersten Mal für acht Stunden bestreikt. Der Ausstand kommt der Lufthansa teuer zu stehen, das Unternehmen geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Die genauen Zahlen seien noch unklar, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Aber durch den Dominoeffekt, den der Arbeitskampf ausgelöst habe, sei das "eine Größenordnung, die man ansetzen muss".

Einigung nicht einmal über Zahl der Flugbegleiter

Obwohl der Streik nur den Frankfurter Flughafen betraf, waren europaweit 190 Flüge ausgefallen, 26.000 Passagiere gestrandet. Der größte Flughafen Deutschlands wurde teilweise geschlossen. Vorübergehend durfte in ganz Europa kein Flugzeug mehr Richtung Frankfurt starten, weil die Parkpositionen für Jets knapp geworden waren. Ungefähr 350 Passagiere mussten die Nacht auf Samstag im Transitbereich auf Feldbetten verbringen. Ihre Flüge waren gestrichen worden, und da sie in Frankfurt lediglich umsteigen wollten, besaßen sie kein Visum für die Einreise nach Deutschland. "Wir haben sie mit Getränken und Essen versorgt", sagte der Unternehmenssprecher. Andere Passagiere waren in Hotels untergebracht worden.

Auch am Samstag bekamen die Fluggesellschaft und Passagiere die Auswirkungen des Streiks zu spüren. Zwar entspannte sich die Lage in Frankfurt allmählich. Dennoch musste die Lufthansa etwa 20 innerdeutsche und europäische Flüge streichen. Am Nachmittag starteten und landeten die Maschinen wieder nach Plan.

In den seit gut einem Jahr andauernden Tarifgesprächen fordert Ufo neben fünf Prozent höheren Entgelten auch das Ende der Leiharbeit und Schutz gegen die Auslagerung von Jobs. Nach Ansicht des Lufthansa-Managements sind wegen der Konkurrenz von Billig-Fliegern wie Ryanair dagegen mittelfristige Einschnitte bei den Personalkosten nötig. Dafür will das Unternehmen unter anderem die Beförderungsstufen strecken. Das Unternehmen bietet 3,5 Prozent mehr Gehalt und den Verzicht auf Leiharbeit und betriebsbedingte Kündigungen. Allerdings sollen die Flugbegleiter dafür länger arbeiten. Ufo hatte die Offerte vor einigen Tagen zurückgewiesen, sie hätte für die "Belegschaft massive Gehaltseinbußen" bedeutet. Nicht einmal über die Zahl der Flugbegleiter bei der Lufthansa sind sich die Streitparteien einig: Die Lufthansa spricht von 18.000 – Ufo von gut 19.000.