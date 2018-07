Am 13. Januar 2012 kenterte das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor der italienischen Insel Giglio. Am Jahrestag der Katastrophe wird der 32 Menschen gedacht, die aufgrund der Havarie starben. Die Bewohner von Giglio werden jeden Tag an das Unglück erinnert, da das Schiffswrack noch vor der Insel liegt. Die Bergungsarbeiten hatten im Mai 2012 begonnen und waren auf mindestens ein Jahr veranschlagt worden. Inzwischen gibt es regelrechten Wrack-Tourismus auf der Insel.