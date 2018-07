Berliner Hotels haben ein Problem: Es gibt deutlich mehr freie Betten in der Hauptstadt als Besucher. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Übernachtungen zwar auf fast 24 Millionen verdoppelt, doch auch die Zahl der Hotels wächst ständig. So liegt die durchschnittliche Auslastung der Hotels in der Hauptstadt bei nur 50 Prozent.

Den Druck auf die Hoteliers haben auch private Anbieter erhöht. Viele bieten über Plattformen wie airbnb, 9flats oder wimdu Zimmer an. Nicht nur in Berlin kämpft die Branche deshalb um jeden Gast.

Profitieren sollen davon vor allem die Gäste. Zumindest versprechen das die Berliner Start-ups BookitNow!, JustBook sowie der spanische Anbieter Blink Booking. Hotels können über deren Apps ihre unbelegten Betten tagesaktuell zu besonders günstigen Konditionen im Internet anbieten – ähnlich wie Airlines dies mit Last-Minute-Tickets tun. Laut den Anbietern lässt sich so bis zur Hälfte des üblichen Zimmerpreises sparen.

Die Unternehmen stehen im harten Wettstreit miteinander. Jetzt bekommen sie weitere Konkurrenz aus den USA. Am 21.01.2012 weitete der globale Marktführer HotelTonight sein Angebot auf Deutschland aus. Mit der HotelTonight-App können nun Hotels in Berlin und München gebucht werden. Weitere Städte sollen folgen.

Wie Last-minute-Hotel-Apps funktionieren und für wen sich deren Angebote lohnen, hat ZEIT ONLINE getestet. Welche Zugriffsrechte die einzelnen Apps für sich beanspruchen, haben wir mit aSpotCat ausgelesen.