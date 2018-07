Ob auf dem Riesenrad London Eye , auf dem ArcelorMittal Tower im Olympiapark oder in der neuen Seilbahn von Greenwich über die Themse – die britische Metropole bietet ihren Besuchern gern die Vogelperspektive. Jetzt kommt eine weitere Aussichtsplattform dazu. Sie ist mit 244 Metern Höhe besonders spektakulär: Das Hochhaus The Shard neben dem Bahnhof London Bridge lädt Besucher zum luftigen Sightseeing ein. An diesem Freitag eröffnet die Plattform. Die Karten kosten 25 Pfund (29 Euro) – das ist deutlich mehr als etwa für den Besuch des Empire State Building in New York –, und sind für die ersten drei Öffnungstage bereits vergriffen.

Auch wenn der Ausblick wohl nicht mit dem auf Manhattan mithalten kann, ist The Shard (Scherbe) als Gebäude spektakulär: Mit 310 Metern ist der Turm aus Glas und Stahl am Südufer der Themse das größte Hochhaus in Westeuropa – nur der Moskauer Mercury Tower ist noch ein paar Meter höher. Oft ragt die Spitze des von Renzo Piano entworfenen Hochhauses in die Wolken. Innenarchitekt Kevin Murphy sagt: "Nur an sehr wenigen Tagen" sei die Lage so, dass man von der Aussichtsplattform lediglich eine berühmte Londoner Sehenswürdigkeit sehen kann: den Nebel.

Für Touristen ist der Blick von The Shard eine weitere teure Attraktion in der Themse-Metropole – nach Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett für 30 Pfund oder der Historien-Geisterbahn London Dungeon für 24,60 Pfund. Unter den Einheimischen ist der "Stachel" in den Himmel über der Themse ein ständiges Gesprächsthema. Denn an dem Hochhaus wird auch ein Dilemma deutlich: London ist eine Stadt der Superlative, weltoffen und modern, vibrierend und lebenslustig. Aber sie ist auch gezeichnet von den Spuren der Wirtschaftskrise.

Hinter den 11.000 Glasscheiben der vertikalen Stadt, wie der mit Geld aus dem Emirat Katar geschaffene Mikrokosmos The Shard von seinen Erbauern genannt wird, wird die Problematik sichtbar. Ein Luxushotel der Fünf-Sterne-Kategorie belegt einen Teil des Gebäudes. Die wenigen Wohnungen wurden für zweistellige Millionenbeträge in Pfund verkauft. In der 32. Etage zieht der deutsche Koch Rainer Becker mit seinem Restaurant Oblix ein.

Die Hälfte der Büroflächen auf den mehr als 90 Etagen ist aber noch immer nicht vermietet. Erst bis Ende 2014 solle das gelungen sein, sagen die Bauträger. The Shard bekommt die Flaute im Londoner Bankenviertel zu spüren, in dem in den vergangenen sechs Jahren 100.000 Arbeitsplätze abgebaut worden sind.

Um den großen Londoner Konkurrenten des Shard ist es schon ruhig geworden: Der Bau von The Pinnacle, eines fast genauso hohen geplanten Büroturms in der Bankenmeile, ist vorübergehend ausgesetzt worden und beschäftigt die Richter mehr als die Bauarbeiter.