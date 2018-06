Im Rahmen der Reihe "Willkommen in..." stellt der Fernsehsender Arte fünf internationale Gastgeber und ihre ungewöhnlichen B&Bs vor. Die Gastgeber kennen Tipps, die in keinem Reiseführer stehen und geben den Gästen Einblick in die für ihre Region oder Stadt typische Lebensart. In Kooperation mit Arte zeigen wir exklusive Ausschnitte der Reihe. Folge 2: "Pentillie Castle" in Cornwall.

In Cornwall heißen Ted und Sarah Coryton zusammen mit ihrer Tochter Sammie Gäste auf Pentillie Castle willkommen. Ted war früher Berufspilot und hat das riesige Herrenhaus mit acht Quadratkilometern an Ländereien von einer Tante geerbt. Damit hat sich das Leben der Corytons von Grund auf geändert. Die anfallende Erbschaftssteuer und notwendigen Renovierungsarbeiten hätten sie nicht bezahlen können, wären sie nicht auf die Idee gekommen, Pentillie Castle in ein luxuriöses Bed & Breakfast umzuwandeln.

Sarah Coryton kümmert sich um die Gästezimmer im Gebäude, die keine Nummern, sondern die Namen von Vorfahren der Corytons tragen. Ted Coryton pflegt den Garten des barocken Anwesens mit Gewächshäusern und Mausoleum. Tochter Sarah, die in Australien als Filmausstatterin arbeitete, gab ihren Job auf, kam nach Cornwall zurück und übernimmt seither die Organisation von Events und die Buchhaltung.

Pentillie Castle, das am Ufer des Flusses Tamar liegt, diente schon als Kulisse für einen Rosamunde-Pilcher-Film. Das Anwesen ist bei Brautpaaren sehr beliebt, die sich im ehemaligen Badehaus trauen lassen und ein Wochenende lang das gesamte Schloss für ihre Hochzeitsfeier nutzen können.

Der Film von Regisseurin Susanne Gebhardt und Kameramann Norbert Bandel unternimmt von Pentillie Castle aus Abstecher in die Umgebung, etwa in einen der größten Privatgärten Cornwalls; zur einzigen Teeplantage Großbritanniens; zum South West Coast Path, dem längsten Wanderweg des Landes; zu einem Krabbenfischer und zum St. Michaels Mount, einer der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Region.