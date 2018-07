Ob Umoja oder Wiesenthal – fast jeder Ort auf der Erde wurde bereits fotografiert, das Bild medial verbreitet. So erscheinen dem Reisenden selbst entlegene Winkel mitunter vertraut. Jede noch so atemberaubende Aussicht wird mit den Bildern im Kopf abgeglichen. Diesen Effekt macht die Künstlerin Sonja Braas sichtbar. Sie fotografiert auf ihren Reisen Landschaften und kombiniert sie in ihren Bildern später mit künstlichen. Ist das Lavafeld ein Modell aus dem Museum? Oder hat Braas es mit eigenen Augen gesehen? Wir zeigen Bilder aus So Far (Hatje Cantz).