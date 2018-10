Dominik Fleischmann ist Student der BTK-Hochschule für Gestaltung. Mit einem Kommilitonen und ihrem Professor Hans Grimmling fuhr er nach Addis Abeba, um mit Kollegen von der University of Fine Arts eine Plakatkampagne für den Listros Day, den äthiopischen "Schuhputzertag", zu gestalten. Seine Bilder zeigen das beschauliche Dorfleben und das Treiben in der Hauptstadt – an beiden Orten müssen Kinder hart arbeiten, um zu überleben. Ihnen ist der Listros Day gewidmet.