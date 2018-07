Es wird einem etwas schummrig im Bauch beim Betrachten von David Stephensons Gewölbefotos. Wie da die Deckenpfeiler gen Mitte stürzen! Es fühlt sich an, als hätte man selbst den Kopf in den Nacken gelegt und würde nach oben starren. Stephenson hat Gewölbe aus allen Epochen fotografiert. Neben Bildern von verzierten Säulen, die sich wie Palmwedel auffächern, stehen karge, geometrische akkurate Skelette. 80 dieser baulichen Meisterwerke sind zu sehen in seinem Buch Die schönsten Gewölbe Europas – Von der Romanik bis zur Gotik erschien im Prestel Verlag.