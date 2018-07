Die Bilder, die Robert Adams seit den 1970er Jahren vom amerikanischen Westen macht, zeigen weite Ebenen, die Strände der Pazifikküste und urbane Landschaften. Meist bleibt der Fotograf auf Distanz zu seinen Motiven, die zu gleißen scheinen, überstrahlt sind von Licht. So kann er Siedlungen und Natur gegenüberstellen, ohne deutlich Kritik zu üben. Das Urteil über die von ihm dokumentierten Entwicklungen überlässt er seinem Publikum. The Place we live mit über 300 seiner Fotos ist bis zum 29.September im Josef Albers Museum in Bottrop zu sehen.